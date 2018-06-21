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Столетняя борьба за канадский косяк

Четверг, 21 Июня 2018 15:07
Столетняя борьба за канадский косяк Фото из открытых источников

19 июня 2018 года стала знаменательной датой для канадских любителей марихуаны. Именно в этот день правительство государства приняло закон о легализации хранения и использования этого легкого наркотического вещества. Кроме того, Канада вписала свое имя в историю, как одно из первых государств, позволивших беспрепятственно использовать марихуану на своей территории. Но, как оказалось, для этого стране пришлось пройти путь практически в столетие.

 

Впервые о борьбе с марихуаной в Канаде задумались еще в далеком 1923 году. Правда, борьба, по большей части, велась на бумаге, потому как наркотик не имел широкого распространения. Запрет на марихуану был обусловлен посещением канадских чиновников различных международных собраний, главной темой на которых была борьба с наркотиками. И правительство страны, видимо, в знак солидарности с активными наркоборцами, решило запретить марихуану и на территории своей страны.

 

Однако, как оказалось, изданный еще в 20-е годы закон, понадобится уже во второй половине XX века. Тогда использование марихуаны стало массовым. Количество уголовных сроков за использование марихуаны увеличилось в 12 раз. Столь резкий взрыв популярности марихуаны, скорее всего, был обусловлен возникновением движения хиппи, которые не брезговали никакими стимуляторами. Такие тенденции привели к тому, что закон о запрете наркотика был доработан. Политики не придумали ничего лучше, как увеличить длительность тюремного заключения. Но, как оказалось, это сработало и страсть к марихуане утихла.

 

После 90-х марихуана вновь вернулась на полулегальные рынки Канады. Но поток ее был столь обильным, что государство осознало свое медленно надвигающееся поражение. Тогда канадское правительство пришло к выводу, что нужно легализовать наркотик, но только в медицинских целях.

 

Подобное полулегальное состояние марихуаны несколько облегчило нагрузку на правоохранительные органы. Кроме того, бюджет государства начал пополняться посредством реализации лечебной марихуаны своим жителям и внезапно повалившим туристам из США и других стран. Решение о более глобальной легализации назревало еще тогда, ведь это сулило большие выгоды государству, но представители правящей верхушки не спешили с этим шагом. Ведь это, действительно, ответственное дело.

 

Взять ответственность на себя решило правительство нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Они взвесили все возможные нюансы и дали разрешение на легализацию. Таким образом канадский премьер собирается практически полностью вывести из тени продажу марихуаны, а заодно обеспечить себе рейтинги к будущим выборам.

 

Но, если в глазах мечтателей «легалайз» видится в качестве полнейшей свободы, стоит отметить несколько фактов. Продажа марихуаны на легальных основаниях несет за собой еще и некоторые обязательства.

 

Продавец конопли обязан предлагать свой товар исключительно в специальной упаковке, на которой будут выведены основные ее характеристики, а также предупреждение о вреде здоровью. Кроме того, цена несколько возрастет.

 

Ведь теперь продукт будет облагаться налогом.

 

Как бы то ни было, решение о легализации марихуаны является спорным вопросом во многих странах. Ведь оно влечет за собой не только выгоды, но еще и различные неприятности – от новых коррупционных схем до преступлений или несчастных случаев под действием наркотиков.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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