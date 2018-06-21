"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы

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Оценки, которые европейцы с завидной регулярностью дают тем или иным аспектам российской действительности, на первый взгляд выглядят довольно интересно — еще бы, ведь взгляд со стороны способен подметить какие-то особенности, которые очень трудно разглядеть, находясь внутри. Но у европейского взгляда на Россию есть одна фундаментальная проблема, которая сводит на нет всю гипотетическую пользу от него.

Европейцы почему-то воспринимают Российскую Федерацию в качестве такой себе "плохой копии" Европы.

Дескать, эти русские совершенно не способны скопировать проверенную в деле европейскую модель общественного устройства, а поэтому обречены на вечные страдания, коллапс экономики, превращение в сырьевой придаток Запада и так далее.

Это очень странное мнение, которое, тем не менее, довольно широко распространено. Европейцы, при этом, даже приблизительно не считают русских "своими", однако зачем-то хотят навязать им свои социальные и политические модели. Зачем? Почему? Разобраться в этих вопросах весьма непросто.

И действительно — почему Европа признает уникальность и своеобразие арабских государств, Турции, Индии, Китая и Японии, но даже и предположить не смеет, что русская культура не менее своеобразная?

Тут-то и кроются причины масштабного непонимания, которое не дает России и Европе наладить нормальный и продуктивный диалог.

Никто в здравом уме не сравнивает, например, Чехию и Китай, потому что у них разное вообще все, что может быть разным.

Но Россию и Чехию сравнивают регулярно, делая при этом упор на сравнительном несовершенстве России. С Францией, Польшей или Германией Россию тоже сравнивают, и снова оказывается, что в России что-то не так.

Но ведь в России и не может быть "так"! Да, русская культура многое позаимствовала из европейской, однако это не может быть основанием для того, чтобы считать, что Россия — это всего лишь "недоразвитая" Европа!

У нас кардинально другая реальность, поэтому европейские модели успешной организации чего бы то ни было абсолютно неприменимы к России.

Но в Европе даже не пытаются понять это. С европейской точки зрения, России необходимо стремиться к чему-то такому, что можно наблюдать в нынешней Украине — путь к "позитивным" изменениям должен проходить через тотальную деградацию. Спасибо, но нет — вот единственно верный ответ на подобные предложения.