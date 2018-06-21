Четверг 21 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы

"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы

Четверг, 21 Июня 2018 14:45
&quot;Неуспешная&quot; Россиия глазами &quot;успешной&quot; Европы Фото из открытых источников

Оценки, которые европейцы с завидной регулярностью дают тем или иным аспектам российской действительности, на первый взгляд выглядят довольно интересно — еще бы, ведь взгляд со стороны способен подметить какие-то особенности, которые очень трудно разглядеть, находясь внутри. Но у европейского взгляда на Россию есть одна фундаментальная проблема, которая сводит на нет всю гипотетическую пользу от него.

 

Европейцы почему-то воспринимают Российскую Федерацию в качестве такой себе "плохой копии" Европы.

 

Дескать, эти русские совершенно не способны скопировать проверенную в деле европейскую модель общественного устройства, а поэтому обречены на вечные страдания, коллапс экономики, превращение в сырьевой придаток Запада и так далее.

 

Это очень странное мнение, которое, тем не менее, довольно широко распространено. Европейцы, при этом, даже приблизительно не считают русских "своими", однако зачем-то хотят навязать им свои социальные и политические модели. Зачем? Почему? Разобраться в этих вопросах весьма непросто.

 

И действительно — почему Европа признает уникальность и своеобразие арабских государств, Турции, Индии, Китая и Японии, но даже и предположить не смеет, что русская культура не менее своеобразная?

 

Тут-то и кроются причины масштабного непонимания, которое не дает России и Европе наладить нормальный и продуктивный диалог.

 

Никто в здравом уме не сравнивает, например, Чехию и Китай, потому что у них разное вообще все, что может быть разным.

 

Но Россию и Чехию сравнивают регулярно, делая при этом упор на сравнительном несовершенстве России. С Францией, Польшей или Германией Россию тоже сравнивают, и снова оказывается, что в России что-то не так.

 

Но ведь в России и не может быть "так"! Да, русская культура многое позаимствовала из европейской, однако это не может быть основанием для того, чтобы считать, что Россия — это всего лишь "недоразвитая" Европа!

 

У нас кардинально другая реальность, поэтому европейские модели успешной организации чего бы то ни было абсолютно неприменимы к России.

 

Но в Европе даже не пытаются понять это. С европейской точки зрения, России необходимо стремиться к чему-то такому, что можно наблюдать в нынешней Украине — путь к "позитивным" изменениям должен проходить через тотальную деградацию.  Спасибо, но нет — вот единственно верный ответ на подобные предложения.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Европа
Главное за сутки
Киев решил декоммунизировать две области Киев решил декоммунизировать две области Украина приближается к "завершающему этапу" декоммунизации — возглавляемый Владимиром Вятровичем Украинский институт национальной памяти решил переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. "Это переименование является, по сути, знаковым, финальным этапом декоммунизации. Решение…
Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон встревожен возможностью встречи в июле президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, особенно если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Великобританию. Об…
Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго круга группового этапа на чемпионате мира по футболу. Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес, сообщает …

Читайте также
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Существующая в Латвии Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР прекратила свою работу и порекомендовала правительству опубликовать архивы, представляющие собой предмет исследования комиссии. Но латвийские власти не собирается публиковать эти…
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой Америка в очередной раз показала, что заключаемые ею договора не стоят бумаги, на которой написаны. В особенности - если касаются чьей-либо "безопасности" или "неприкосновенности". На сей раз смачную плюху получили…
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне? Отказываясь от своей части обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, Соединенные Штаты Америки идут на усиление градуса и без того опасной конфронтации с Россией. Это, как…
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО В то время, как самые патриотически настроенные российские военные эксперты только рассуждают о гипотетической победе над НАТО, некоторые западные специалисты воспринимают поражение Североатлантического Альянса в качестве уже давно свершившегося факта.…
Фото
Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире

Расположенный в 2161 км от острова Святой Елены и в 2816 км от ближайшего материка мыса Доброй Надеж...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.

Еще »
Самые популярные материалы
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.