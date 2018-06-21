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Кикабидзе предсказывает России судьбу СССР

Четверг, 21 Июня 2018 12:41
Кикабидзе предсказывает России судьбу СССР Фото из открытых источников

Популярный в Советском Союзе актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе дал интервью изданию Deutsche Welle. В нем артист рассказал о своих чувствах к государству, в котором он стал знаменитым, а также порассуждал на тему будущего Российской Федерации.

 

Пожилой актер, которому 19 июня исполнится 80 лет, поведал журналистам, что к моменту распада СССР он находился в Тбилиси. И, услышав новость о прекращении существования огромного государства, немало не расстроился. Даже наоборот, распад Советского Союза обрадовал Кикабидзе. Более того, артист даже накрыл праздничный стол в честь произошедшего. Причиной столь положительного отношения к этому событию была осознание актером не лучших условий жизни в государстве. 

 

Не забыл упомянуть в своем интервью Вахтанг Кикабидзе и Россию. Он отметил, что страна под руководством Путина движется по тому же пути, что и СССР. А значит, Россию непременно ждет та же участь – распад на более мелкие государства.

 

Столь яростная нелюбовь Кикабидзе к России и Советскому Союзу известна уже давно. Актер не раз высказывал свое мнение в этом вопросе и отмечал, что согласится посетить Российскую Федерацию (с 2008 года он сюда не приезжает) только в том случае, если Путин и Медведев навсегда уйдут из политики. Ведь, как полагает Вахтанг Кикабидзе, вина в неприятностях, свалившихся на Грузию, его родину, лежит именно на Путине. Якобы нынешний президент РФ решил выместить злость на соседнем государстве за развал СССР.

 

Но мнение о Владимире Путине Кикабидзе может легко изменить при условии, что тот вернет в состав Грузии отделившиеся Абхазию и Южную Осетию. Артиста, правда, не смущает то, что эти регионы сами не сильно спешат возвращаться. И это объясняется одним широко известным фактом, - репрессиями вызванными грузинским правительством в отношении жителей Южной Осетии и Абхазии.

 

Если бы Кикабидзе начал смотреть в саму суть конфликта, он бы понял, что вовсе не Путин и не Медведев являются его причиной. Ведь грузины всегда свысока смотрели на своих соседей, утверждая, что те лишь пришлые народы, которые пригласил на свои земли грузинский царь. Очевидно, что с подобным отношением к себе уживаться было очень сложно, а потому при развале СССР те решили, что самое время отделяться и от Грузии. Тогда и начались первые кровавые противостояния.

 

Тогда Россия, как и позже в 2008 году, попыталась утихомирить конфликт, грозивший полным уничтожением местных жителей. Это были лишь вынужденные меры со стороны России, но именно они напрочь расстроили дипломатическое отношение между странами.

 

Можно сделать вывод, что, как и во все века, вся беда происходит от военных конфликтов. Их всегда можно избежать, но, чаще, стороны не пытаются услышать друг друга и найти компромиссы. Это и приводит к противостояниям и ненависти. Возможно, на свой 80-й день рождения Вахтанг Кикабидзе поймет это и его взгляд на происходящее немного изменится.

 

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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