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Британию заставят ответить за военные преступления

Среда, 20 Июня 2018 14:12
Британию заставят ответить за военные преступления Фото из открытых источников

Британии придется ответить за свои многочисленные военные преступления, осуществленные во время вторжения в Ирак в составе американской коалиции. Лондону, по словам правозащитников, удавалось врать и выкручиваться в течение многих лет, однако теперь правда все-таки станет достоянием общественности.

 

О том, что вторжение в Ирак не сулит Великобритании абсолютно ничего хорошего, было понятно хотя бы из действий возмущенной общественности, которая в виде сотен тысяч неравнодушных людей выходила на улицы британских городов в рамках антивоенных маршей зимой 2003-го года.

 

Протесты общественности, а также слова компетентных экспертов, согласно которым, в Ираке не было и не могло быть никакого оружия массового поражения, не убедили правительство, возглавляемое на тот момент Тони Блэром, отказаться от вторжения.

 

Британские солдаты остались в Ираке и начали чинить там форменный беспредел — счет военных преступлений пошел на тысячи.

 

В отличие от конфликтов прошлых лет, операция в Ираке была хорошо задокументирована благодаря развитию цифровых технологий. Записи с камер мобильных телефонов, на которых видно, как британские военнослужащие избивают, например, неспособных оказать сопротивление иракских подростков, быстро наводнили глобальную Сеть, поэтому весь мир увидел, что на самом деле творится в зоне боевых действий.

 

Интересно, что несмотря на существование конкретных доказательств, никаких уголовных дел на британских солдат, учинявших беспредел, никто не заводил.

 

Это, как посчитала британская правоохранительная система, могло бы внести какой-нибудь дисбаланс в общественные настроения. П — правосудие.

 

Похищения мирных граждан Ирака с последующими убийствами, пытки, издевательства, изнасилования, массовые убийства, а также другие вопиющие военные преступления солдат Ее Величества — все это, как казалось до недавнего времени, навсегда растворилось в реках крови, которые пролились из-за вторжения в Ирак.

 

Но нет. В современном мире довольно сложно скрыть такие вещи, поэтому Великобритании все-таки придется отвечать за все те ужасы, которые из-за нее пережили иракцы.

 

И все благодаря правозащитникам, которые под руководством Бетани Шайнер начали сотрудничать с Организацией по сбору обвинений в Ираке в 2013 году — экспертам удалось найти огромное количество свидетельств военных преступлений.

 

Расследование пытались прикрыть несколько раз, но последние события говорят о том, что оно все-таки дойдет до Международного уголовного суда.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Британия военные преступления
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