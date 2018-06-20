А что если Меркель уйдет? Выгоды для России

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Позиции многолетнего канцлера Германии Ангелы Меркель заметно ослабляются. Это подтверждается недавним ультиматумом, высказанного министром внутренних дел Хорстом Зеехофером. Меркель понимает, что, если не оставить последнее слово за собой, на этом ее политическая карьера будет окончена. А потому немецким канцлером была взята двухнедельная передышка.

Глава МВД Германии оказался достаточно серьезным политиком и, пока Ангела Меркель занималась внешнеполитическими вопросами, он поднял проблему непосредственно немецкую. Хорст Зеехофер заявил, что берет на себя проблему беженцев и в скором времени закроет для них границу государства.

А ведь и правда проблема беженцев назрела уже давно. Ведь жителей страны абсолютно не тревожат внешнеполитические игры, которыми так наслаждаются политики. Но вот иммигранты мешают немцам жить уже здесь и сейчас. Это обычная ошибка политиков, которые, находясь в зоне комфорта, очень часто перестают обращать внимание на мелкие, по их мнению, недоразумения. Чем обычно и пользуются их конкуренты.

Но остается открытым вопрос, интересны ли такие изменения Российской Федерации? Конечно же, в первую очередь, мысли каждого упираются в «Северный поток-2», который сейчас Меркель активно поощряет. Новый газопровод, бесспорно, является очень приятным бонусом для немецкой экономики. Если связать действия Меркель с постройкой лишь газовой трубы, можно понять, что ее шаткое положение вовсе не радует окружение Владимира Путина.

Однако стоит взглянуть на проблему чуть глубже. В последнее время, канцлер начала сильно развивать политику непринятия шагов своих заокеанских коллег. Тут вспоминаются заявления и о дорогой цене финансирования НАТО, и о попытках Соединенными Штатами, фактически, монополизировать европейские рынки.

Из этого получается, что Меркель, ввиду своих негативных заявлений, попала в позицию некоего глубинного шантажа, осуществляемого посредством удивительным образом заполонивших Германию беженцев. А значит, можно сделать вывод, что иммигранты являются лишь одним из рычагов давления на европейских лидеров.

Кому неприятны мысли о строении «Северного потока» и избыточном финансировании НАТО, думаю, догадаться не сложно. А значит, в данный момент рука Меркель, определенно, нужна России у руля «немецкой машины».

Если исходить из того, что такая теория является верной, Россия получает возможность не только пронаблюдать за развернувшимися политическими баталиями.

Также существует вероятность сделать определенные шаги, направленные на укрепление своих отношений с европейскими лидерами. И, существует вероятность, что лучшего момента для этого не представится.