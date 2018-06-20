Среда 20 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» А что если Меркель уйдет? Выгоды для России

А что если Меркель уйдет? Выгоды для России

Среда, 20 Июня 2018 13:15
А что если Меркель уйдет? Выгоды для России Фото из открытых источников

Позиции многолетнего канцлера Германии Ангелы Меркель заметно ослабляются. Это подтверждается недавним ультиматумом, высказанного министром внутренних дел Хорстом Зеехофером. Меркель понимает, что, если не оставить последнее слово за собой, на этом ее политическая карьера будет окончена. А потому немецким канцлером была взята двухнедельная передышка.

 

Глава МВД Германии оказался достаточно серьезным политиком и, пока Ангела Меркель занималась внешнеполитическими вопросами, он поднял проблему непосредственно немецкую. Хорст Зеехофер заявил, что берет на себя проблему беженцев и в скором времени закроет для них границу государства.

 

А ведь и правда проблема беженцев назрела уже давно. Ведь жителей страны абсолютно не тревожат внешнеполитические игры, которыми так наслаждаются политики. Но вот иммигранты мешают немцам жить уже здесь и сейчас. Это обычная ошибка политиков, которые, находясь в зоне комфорта, очень часто перестают обращать внимание на мелкие, по их мнению, недоразумения. Чем обычно и пользуются их конкуренты.

 

Но остается открытым вопрос, интересны ли такие изменения Российской Федерации? Конечно же, в первую очередь, мысли каждого упираются в «Северный поток-2», который сейчас Меркель активно поощряет. Новый газопровод, бесспорно, является очень приятным бонусом для немецкой экономики. Если связать действия Меркель с постройкой лишь газовой трубы, можно понять, что ее шаткое положение вовсе не радует окружение Владимира Путина.

 

Однако стоит взглянуть на проблему чуть глубже. В последнее время, канцлер начала сильно развивать политику непринятия шагов своих заокеанских коллег. Тут вспоминаются заявления и о дорогой цене финансирования НАТО, и о попытках Соединенными Штатами, фактически, монополизировать европейские рынки.

 

Из этого получается, что Меркель, ввиду своих негативных заявлений, попала в позицию некоего глубинного шантажа, осуществляемого посредством удивительным образом заполонивших Германию беженцев. А значит, можно сделать вывод, что иммигранты являются лишь одним из рычагов давления на европейских лидеров.

 

Кому неприятны мысли о строении «Северного потока» и избыточном финансировании НАТО, думаю, догадаться не сложно. А значит, в данный момент рука Меркель, определенно, нужна России у руля «немецкой машины».

 

Если исходить из того, что такая теория является верной, Россия получает возможность не только пронаблюдать за развернувшимися политическими баталиями.

 

Также существует вероятность сделать определенные шаги, направленные на укрепление своих отношений с европейскими лидерами. И, существует вероятность, что лучшего момента для этого не представится.

Яндекс.Дзен

Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
Главное за сутки
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека США во вторник заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав этим решением критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций. На пресс-конференции…
СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 45 ракет по Израилю СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 45 ракет по Израилю За ночь с 19 на 20 июня боевики военизированного движения ХАМАС запустили из сектора Газа около 45 ракет в сторону израильских территорий, сообщается в твиттере армии Израиля. В израильской армии…
Чемпионат мира 2018: Сборная РФ практически обеспечила себе исторический выход из группы Чемпионат мира 2018: Сборная РФ практически обеспечила себе исторический выход из группы Сборная России по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и фактически обеспечила себе выход из группы. Юридически это событие может быть…

Читайте также
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Постоянно усиливающиеся антироссийские санкции, вводимые Вашингтоном, не нанесли сколько-нибудь ощутимого удара по экономике РФ, зато ударили по так называемой "пятой колонне" — часть российского общества, которая называет себя либеральной общественностью,…
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Существующая в Латвии Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР прекратила свою работу и порекомендовала правительству опубликовать архивы, представляющие собой предмет исследования комиссии. Но латвийские власти не собирается публиковать эти…
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой Америка в очередной раз показала, что заключаемые ею договора не стоят бумаги, на которой написаны. В особенности - если касаются чьей-либо "безопасности" или "неприкосновенности". На сей раз смачную плюху получили…
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО В то время, как самые патриотически настроенные российские военные эксперты только рассуждают о гипотетической победе над НАТО, некоторые западные специалисты воспринимают поражение Североатлантического Альянса в качестве уже давно свершившегося факта.…
Фото
Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор

Гора Тор, или официально Пик Тор, расположенная в национальном парке Ауйюиттук (Auyuittuq) на остров...

Видео

 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.

Еще »
Самые популярные материалы
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.