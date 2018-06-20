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Кто обидел Дональда Трампа?

Среда, 20 Июня 2018 12:22
Кто обидел Дональда Трампа? Фото из открытых источников

В последнее время Северная Корея значительно активизировала свои действия на международном уровне. Ранее не выездной лидер государства Ким Чен Ын все чаще начал покидать свою крепость, чтобы встретиться с главами других стран. За текущий год он уже в третий раз проводит переговоры «с глазу на глаз» со своим коллегой из Китая Си Цзиньпинем, с которым, как многие предполагают, северокорейский лидер сверяет курс международных отношений.

 

КНР в отношении Северной Кореи является своеобразным старшим братом. Правительство Китая стремится защитить Ким Чен Ына от давления запада и США в частности. Примером тому является момент необычайно напряженной обстановки между Вашингтон и Пхеньяном. Тогда Си Цзиньпин оказался одним из тех, кто призывал снизить градус диалога и перевести его в мирное русло.

 

Стоит отметить, что активное посещение Китая идет на пользу воинственному характеру Ким Чен Ына и уже после первой встречи, случившейся в апреле, было объявлено, что КНДР готова вести диалог в вопросе своей ракетно-ядерной программы.

 

Такое заявление было весьма неожиданным, ведь на протяжении многих лет международные СМИ твердили о том, что Северная Корея является прямо-таки «черным пятном» на теле планеты, без намеков на добрые и светлые нотки в своем сознании.

 

Но дальше – больше. Ким Чен Ын дал согласие на переговоры с одним из своих непримиримых соперников, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Именно на встрече с ним глава КНДР сделал самую крупную ставку в своей политической карьере. Он заявил, что готов встретиться с лидером США Дональдом Трампом. И теперь Соединенные Штаты уже находились в крайне невыгодном положении. Ведь именно опасный диктатор Ким первым пошел на диалог.

 

Столь резкий маневр выбил правительство США из колеи. Этим можно объяснить и неоднозначные действия лидера государства. Дональд Трамп в конце мая заявил, что не намерен проводить встречу с правителем КНДР, но буквально через сутки изменил свое решение на резко противоположное. 12 июня встреча произошла, но ни к какому определенному решению государства пока не пришли. Кроме того, конечно, что Ким согласен пересмотреть политику КНДР.

 

Однако, с Соединенными Штатами всегда нужно действовать осторожно, а потому уже сейчас состоялись очередные переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Это можно понять лишь таким образом, что правители сверяют дальнейший ход событий. И США стоит брать во внимание тот факт, что теперь им противостоит не маленькая наивная Северная Корея, а еще и Китай – мировой экономический гигант. 

 

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и Россию, которая также занимает сторону оппозиционную Соединенным Штатам. Власти РФ совсем недавно ввели пошлины на сталь и алюминий для США. Это означает, что американской стороне придется совладать уже и тремя оппонентами. Прибавим ко всему этому еще и разногласия с европейскими государствами, которые проявились у США на G7.

 

Такое положение дел указывает на то, что мировое сообщество уже открыто выступает против экономической и политической монополизации, которую развернули Соединенные Штаты.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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