Американские помои слаще?

Фото из открытых источников

7 мая 2016 года «Российский президент, Владимир Путин призвал глав регионов, вплотную, заняться решением ситуации с паводками, применив превентивные меры». Несмотря на этот призыв, весной 2018 года многие области пострадали от весеннего половодья.

В 1992 году мне пришлось принимать участие в программе по водопонижению в Тюмени. С тех пор у меня сложилось своё мнение о решении проблемы подтопления территорий России во время паводков, которое никак не удаётся донести до президентской администрации. Поэтому я пробую разные варианты написания текстов.

После прямой линии с Путиным, на которой был вопрос, связанный с наводнением в Ставропольском крае, решил попробовать ещё один вариант. Для этого сделал запрос в интернете: «Наводнения в США в июне 2018 года». На этот запрос вылезла интересная публикация. novosti-online.info опубликовали статью «Наводнение в США 2018 сейчас».

Несколько цитат, которые меня заинтересовали.

«Последние новости о наводнениях в США редко пестрят сообщениями о жертвах – после крупнейших природных катастроф на реке Миссисипи 1927, 1993, 2005 года, когда Луизина и Техас сильно пострадали, все-таки были приняты определенные меры.

В частности, в потенциально опасных местах перестали строить дома, жилые районы укрепили дамбами – в штатах меры принимают сразу, а не ждут десятки лет, как у нас».

В качестве комментария цитата из публикации russian.rt.com «Новый Орлеан: Десять лет после разрушительного урагана «Катрина».

«Десять лет назад ураган Катрина — один из самых разрушительных в истории США — опустошил значительную территорию на юге страны. Основной удар принял на себя Новый Орлеан — более 80% площади города оказалось под водой. Тогда природное бедствие вынудило покинуть населённый пункт почти всех жителей.

И хотя спустя 10 лет многие районы почти полностью восстановлены, есть и такие, где сделать предстоит ещё очень многое. В наибольшей степени это относится к Нижнему 9-му округу. До урагана «Катрина» его население на 99% составляли афроамериканцы, это был район с самым высоким в городе показателем частного домовладения. Все его жители были вынуждены уехать. Воду с улиц этого района откачивали в последнюю очередь. Сегодня в свои дома возвратились только 40% семей».

Эта цитата противоречит утверждению об экстренных мерах.

Вторая цитата: «Основные пострадавшие – это люди, застрявшие на трассах и парковках в своих автомобилях. Поэтому наводнению в США 2018 сейчас многие удивлялись, когда сеть наполнили фотографии автомашин с включенными фарами (которые нередко светили прямо из-под воды) и сидящими в них американцами. Впрочем, все эти случаи компенсируются страховкой».

Страховка вещь хорошая, но если не работает система оповещения, то посмертная страховка обрадует только наследников.

Больше всего меня восхитила третья цитата: «Да и плавать в одной луже с американским мусором намного приятнее, чем с отечественным».

Я не смог выяснить фамилию автора публикации, но это не так важно. Главное в том, что Россия не Америка и у неё есть все возможности для того, чтобы не плавать по весне среди родного гуано. Как донести до президента мысль о том, что два года слишком большой срок, для того, чтобы главы регионов, вплотную, занялись решением ситуации с паводками, применив превентивные меры?

Александр Уфаев специально для Planet Today