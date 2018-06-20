Россия и Индия нашли способ обхитрить США

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Уже длительное время Россия и Индия сотрудничают в военной сфере. Контракты между двумя государствами оценивались миллиардами долларов США. Однако, с апреля текущего года Соединенные Штаты ввели санкции по отношению к «Рособоронэкспорт», которые значительно снизили возможность проведения платежей в американской валюте. Такой поворот событий привел к тому, что сотрудничающим странам пришлось искать альтернативные способы оплаты.

Представители Соединенных Штатов очень часто говорят о том, что их международные оппоненты используют нечестные экономические приемы. Но, при этом, сами не брезгуют использовать свою национальную валюту и межбанковскую систему SWIFT в качестве рычагов давления на неугодных. Именно таким образом оборонные заказы, осуществляемые между Россией и Индией, которые оценивались в 2 млрд долларов США, находились под угрозой срыва.

Но, как оказалось, два сотрудничающих государства нашли выход из сложившейся ситуации и теперь рассматривают возможность перехода на свои национальные валюты в оборонных контрактах. Таким образом они полностью исключают возможность диверсионных действий от Соединенных Штатов. Теперь, как сообщает ряд СМИ, в сделках между Россией и Индией будут использоваться местные рубли и рупии, а в качестве ориентира для взаимовыгодного обмена будут использовать 3-ю валюту, например, сингапурский доллар.

С того момента, как «Рособоронэкспорт» стал целью санкций США, государства начали искать различные пути выхода из ситуации. Одним из них предлагался вариант с осуществлением через не попавшие под санкции предприятия. Однако такой метод имел огромные риски. Ведь оборонная сфера везде и всегда является объектом пристального наблюдения, а дополнительные «посредники» приводят к различного рода юридическим и аудиторским трудностям.

Сейчас единственным препятствием в осуществлении сделок является поиск банков, которые бы решились пойти против воли США и провести денежные транзакции в оборонной сфере. Ведь в санкционном документе США прописан строгий запрет на сотрудничество с предприятиями, попавшими под американские ограничения.

В противном случае, существует вероятность того, что санкции будут применены и к этим банкам, что усложнит их участие в сфере мировых финансовых операций. Предполагается, что такими банками станут российский «Сбербанк» и индийские Vijaya Bank или Indian Bank.

Ситуация еще находится на рассмотрении у российских и индийских специалистов. Не стоит отрицать и такого хода событий, в котором страны могут воспользоваться помощью криптовалюты в осуществлении своих сделок.

На данный момент цифровая валюта может оказаться, действительно, единственным способом, при котором представители Соединенных Штатов ни коим образом не смогут повлиять на сделку.