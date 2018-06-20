Америка признает Крым российским?! Да никогда в жизни!

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Распространенная изданием BuzzFeed News информация о якобы сделанном президентом США Дональдом Трампом лидерам «Группы семи» заявлении о том, что "Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски", наделала немало шуму как в самой Америке, так и за ее пределами. Но означает ли оно хотя бы вероятность того, что позиция США по данному вопросу может измениться? Ни в коем случае!

BuzzFeed News выпустило в свет сенсацию, ссылаясь при этом на некие "два источника в дипломатических кругах", естественно, оставшиеся неназванными. бензином в огонь разгорающегося скандала стало то, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не смогла ни подтвердить. ни опровергнуть эту информацию, лишь беспомощно разводя руками в недоумении. А пикантная подробность относительно того, что Трамп, говоря о Крыме не преминул смачно "макнуть" своего предшественника на президентском посту, обвинив в "потере Крыма" Барака Обаму, изрядно добавила этой истории достоверности - в глазах как журналистов, так и "мировой общественности".

Кое-кто, используя подвернувшийся информационный повод принялся размышлять даже о "смене курса Вашингтона", строя разнообразные конспирологические и прочие теории и гадая на кофейной гуще по поводу того, имело ли место очередное проявление эксцентричности Трампа, или же "за этим что-то кроется". Однако эйфория, (если таковая у кого-то и возникала) очень быстро была сведена на нет заявлением официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт, сделанным в ответ на прямой вопрос американского же журналиста: "Так чей же все-таки Крым?!":

"Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, и наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Наши санкции – наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине!"

Впрочем, даже если бы такового заявления (однозначно не оставляющего места ни для каких версий, гипотез и домыслов) и не воспоследовало, то достаточно было бы просто обратиться, как говорится, с холодной головой к совершенно общеизвестным фактам. И сделать соответствующие выводы. Даже если предположить, что Трамп действительно изрек приписываемую ему провокационную фразу и при этом не просто ляпнул первое, что пришло в голову (как это он, по правде говоря, делает частенько), а действительно выразил свое обдуманное мнение, это ... не значит ровно ничего!

В Соединенных Штатах Америки президент не является всемогущим властителем. Он - не абсолютный монарх, не император, не султан. Над ним, как и над всеми представителями власти США, довлеют законы. И что же мы видим в законодательном поле США? Да, прежде всего - Пункт 3 статьи 257 закона "О противодействии противникам США посредством санкций": "…никогда не признавать незаконную аннексию Крыма, совершенную правительством России, или отделение любой части территории Украины с помощью военной силы". Пока этот закон не изменен, Трамп может провозглашать что угодно - никакой реальной силы, ни в юридическом, ни в политическом плане его слова иметь не будут.

И, кстати, делая подобные заявления, президент нешуточно рискует нарваться на очередные крупные неприятности - ведь все то же законодательство США напрямую запрещает американским чиновникам признавать Крым российской территорией. Впрочем, неприятностью больше, неприятностью меньше... Для умудрившегося чуть ли не моментально перессориться с большей половиной вашингтонского "истеблишмента" Трампа, это, право, уже пустяки. Однако совершенно не пустяковыми являются его реальные дела. И вот они-то как раз заставляют крепко усомниться в том, что нынешний президент США считает Крым российским.

Трамп не то, что даже не думает сворачивать затеянную Обамой антироссийскую санкционную политику - он ее всемерно расширяет и углубляет. Противотанковые комплексы Javelin, пусть и являющиеся для Украины скорее фетишем, чем реальной защитой, попали в "нэзалэжную" опять-таки, при Трампе. Учитывая то, что Россия, вопреки собственным предостережениям относительно того, что поставки украинским карателям летального оружия станут "красной линией", на данный факт не отреагировала, по обыкновению, практически никак (во всяком случае - реально), в этом вопросе стоит ждать продолжения.

ВМС США вполне себе успешно окапываются практически на границе с Крымом строя в Очакове якобы "командный центр" для не существующих в природе "украинских ВМС, осуществляют разведывательные полеты уже не только над территорией Донбасса, но и все того же Крыма. Да и действия Трампа в отношении союзников России в других местах - в той же Сирии, к примеру, дружественными назвать сложно. Как. к слову сказать, сложно и назвать адекватной "реакцию" Москвы на таковые действия.

Россия совершенно официально признана если не врагом, то, как минимум, "наиболее вероятным противником" США, и все действия Вашингтона (и того же Трампа, в частности), крайне убедительно доказывают, что это - не пустые слова. Резкое увеличение военных расходов, готовность вести войну не только "в небесах, на земле и на море", но и в космосе и даже в виртуальном мире, все возрастающая политическая и военная агрессивность Америки в самой значительной мере направлены как раз именно против России. Какое уж тут "признание"...

P.S. Пока готовилась эта статья, стало известно о том, что Сенат США принял решение о выделении Украине помощи в оборонной сфере в размере 200 миллионов долларов. Как сказано в соответствующем документе, "эти средства будут направлены на обеспечение необходимости "сохранять крепкую поддержку Украине в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и одновременно способствовать необходимым институциональным реформам в области обороны..."

Данное решение Дональду Трампу предстоит завизировать лично. Вот это и будет настоящим ответом на вопрос о том, чьим на самом деле президент США считает Крым.

Александр Неукропный специально для Planet Today