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США готовятся к третьей мировой войне?

Вторник, 19 Июня 2018 13:48
США готовятся к третьей мировой войне? Фото из открытых источников

Отказываясь от своей части обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, Соединенные Штаты Америки идут на усиление градуса и без того опасной конфронтации с Россией.

 

Это, как уверены эксперты в сфере геополитики, создает довольно опасную ситуацию на мировой арене.

 

Обстановка, при этом, накаляется не только в отношениях Российской Федерации и США, но и в диалоге между Америкой и Европой. Последняя, что особенно печально, все в большей степени становится заложником агрессивной политики Вашингтона.

 

О том, что американцы собираются выйти из Договора о ликвидации РСМД, стало известно благодаря военному бюджету США на 2019 год, в котором четко прописаны расходы на соответствующие меры.

 

При этом, Вашингтон объясняет свой отказ от важнейшего стратегического договора нарушениями, которые якобы имеют место со стороны России.

 

Да, о нарушениях не стесняется говорить государство, которое размещает в Румынии установки, способные поразить территорию РФ крылатыми ракетами.

 

Впрочем, это вполне в стиле американской "демократии", так что удивить кого-то подобными двойными стандартами уже не очень-то и просто.

 

Можно сколько угодно сокрушаться из-за неспособности США придерживаться стратегических соглашений, но ясно одно — если в Белом доме решили, что Договор о ликвидации РСМД вредит Америке, то США расторгнут соглашение несмотря на все очевидные опасности.

 

То есть, можно воспринимать тот факт, что Договор о ликвидации РСМД уходит в прошлое, как практически свершившийся. Какие изменения это предполагает для мировой геополитики? Эксперты говорят, что самые серьезные.

 

Можно ожидать, что осуществив выход из соглашения, США разместят ракеты на территории, скажем, Украины, чем будут угрожать безопасности РФ самым значительным образом.

 

У России, при этом, нет сопоставимых плацдармов для размещения нацеленных на Америку ракет, то есть, стратегический баланс будет в очередной раз нарушен. Это не сулит ничего хорошего для глобальной безопасности, которая и так стремительно снижается с каждым годом.

 

Если США будут придерживаться столь агрессивной и неконструктивной политики в впредь, то мир рано или поздно окажется на границе, за которой последует разве что третья мировая война.

 

В которой, как говорил недавно президент РФ Владимир Путин, не будет победителей, а будут лишь пострадавшие.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги третья мировая война РСМД
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