Изменила ли Британия свое отношение к Чемпионату мира в России

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С моментом приближения Чемпионата мира по футболу в России в британской прессе все чаще прослеживался негатив, обращенный в сторону принимающей страны. Однако, с начала футбольного турнира и во время его проведения британцы, наконец, сменили гнев на милость. Но до сих пор все же остается не ясно, является ли действительно это негласным подписанием мира или же все-таки это лишь затишье перед бурей.

Последние месяцы перед началом международного чемпионата по футболу, проводимого в 2018 году в России, были связаны с огромным множеством негатива. И, в большинстве своем, он исходил непосредственно от СМИ Великобритании. Они то и дело пытались указать на неподготовленность Российской Федерации, но чаще смещали акценты в политическую площадь. В некоторых изданиях даже прошел слух о перенесении спортивного мероприятия на территорию Британских островов.

Но Россия достойно выдержала этот поток критики. И с первыми минутами, непосредственно, футбола страсти несколько поутихли. Хотя не стоит обходить вниманием само открытие Чемпионата в России, на котором выступил известный британский исполнитель Робби Вильямс.

Звезда мирового масштаба после своего выступления продемонстрировала очень известный для всей планеты жест – средний палец. Такой информационный повод пропустить не мог никто. И из экранов телевизоров, и со страниц интернет порталов полились домыслы о том, что Робби Вильямс предназначал этот жест российской стороне.

Но очень быстро этот миф был развеян подругой певца, которая заявила, что средний палец был адресован британскому парламенту. Причиной тому был невероятный поток критики, исходивший от парламентариев в адрес Робби Вильямса, согласившегося исполнить свой хит на открытии ЧМ-2018 в России.

Позже, британские СМИ и вовсе сменили гнев на милость и начали рассказывать своим читателям о заметных различиях между болельщицами сборных России и Саудовской Аравии по футболу, которые прибыли на матч-открытие чемпионата. Российские любительницы футбола, действительно, кардинально отличались от своих арабских коллег. Россиянки вооружились топами с триколорами и активно поддерживали национальную сборную в то время, как представительницам Саудовской Аравии пришлось скрываться от глаз общественности под паранджой или шарфами.

Но стоит понимать, что подобное позитивное изменение взглядов в сторону России не нужно воспринимать, как глобальную смену отношения к государству. Это лишь временное перемирие, после которого давление на государство может восстановиться в любой момент.