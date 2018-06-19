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Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы

Вторник, 19 Июня 2018 11:33
Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы Фото из открытых источников

В Германии назревает серьезный конфликт в рядах политических элит. Глава Христианско-социального союза, а по совместительству министр внутренних дел, Хорст Зеехофер обещает пойти против воли немецкого канцлера Ангелы Меркель. В первую очередь, министр собирается защитить государство от наплыва беженцев.

 

В последние годы, вопрос массового въезда беженцев для ведущих европейских государств перерос из разряда небольшой неприятности в крупную проблему. Однако, лидер Христианско-демократической партии Германии Ангела Меркель, будучи самым влиятельным человеком страны, занимает пассивную позицию в этом вопросе. 

 

Такой ход событий абсолютно не устраивает ее политических коллег, которые намереваются воспользоваться ситуацией и убить сразу двух зайцев – решить проблему беженцев и получить внимание (с положительной точки зрения) со стороны немецких граждан.

 

Действующий министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что его утомило бездействие Меркель и он намерен лично заняться этой ситуацией. Главный правоохранитель страны уже на следующей неделе собирается полностью перекрыть границы Германии для въезда беженцев.

 

Такой шаг является очень серьезным со стороны Зеехофер. Ведь подобные действия абсолютно расходятся со взглядами Меркель. Это игра ва-банк, итогом которой станет тот факт, что кому-то из двух противоборствующих политиков придется сложить полномочия.

 

Но министр внутренних дел – не единственная политическая сила, которая оказывает давление на канцлера и продвигаемую ею политику. Молодая, но чрезвычайно амбициозная партия «Альтернатива для Германии» также начинает «перетягивать одеяло на себя». Евроскептики активно высказываются против пребывания в немецком обществе неконтролируемого количества беженцев. И подобная позиция, как оказалось, имеет огромную популярность в стране. Под знамена партии становится все больше немецких граждан.

 

Дополнительных баллов «Альтернативе для Германии» добавляет не самые лучшие попытки противодействовать молодому сообществу со стороны более опытных политических конкурентов. Отдельные представители парламента обвиняют партию в нацистских нотах. Ярким тому примером является представитель партии «Зеленые» Клаудия Рот, которая заявила, что вывешивание немецкого флага является определенным подбадриванием правых настроений партии «Альтернатива для Германии».

 

Еще большее недопонимание вызвала ее мысль отом, что исполнение гимна страны во время проходящего сейчас Чемпионата мира по футболу сродни нацизму.

 

Все это является показателе того, что в Германии намечается серьезное политическое противостояние. Конечно же, Ангела Меркель достаточно опытна, чтобы не повестись на провокации своих оппонентов.

 

Но, стоит отметить, что и у ее конкурентов существует несколько козырей в рукаве, которыми те постараются воспользоваться в грядущем конфликте.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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