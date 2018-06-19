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Как Запад манипулирует Украиной

Вторник, 19 Июня 2018 10:26
Как Запад манипулирует Украиной Фото из открытых источников

Прошло уже более четырех лет с момента, когда злобного тирана Виктора Януковича в Украине сменил честный и демократичный Петр Порошенко. С тех пор западные партнеры буквально засыпали государство «профессиональными» реформами, в придачу с которыми шли такого же качества и реформаторы. 

 

Последней новинкой в правовой системе Украины стал так называемый Антикоррупционный суд. Именно он является, по мнению местных политиков, идеальным дополнением для созданных ранее учреждений по борьбе с коррупцией под названием НАБУ и САП. Но к чему ведут нововведения, явно навязанные представителями западных элит.

 

Многие политические эксперты уверены, что Антикоррупционный суд является инструментом для борьбы с нежеланным для запада мнением. Ведь посредством нового самого честного суда можно будет легко манипулировать политическими кругами Украины, а неугодных банально «списывать» по причине коррупции.

 

Конечно же, прозападными глашатаями озвучивается иная причина создания нового механизма влияния. Ею называют отсутствие доверия к украинской политической элите, а потому участие в подборе судей должны осуществлять «незаинтересованные» лица.

 

Но разве это не является повторением, происходящей еще несколько лет назад, повальной миграции на украинские земли профессиональных реформаторов. За последние четыре года Украиной успел порулить и экс-президент Грузии Саакашвили, который привез целую команду «специалистов», и литовец Абромавичус, и представительница украинской диаспоры в США Яресько. И все они, успешно произведя вверенную им «реформу», без проблем исчезали, забывая об Украине навсегда.

 

Но неужели честные западные партнеры, которые желают Украине только добра, не смогли продумать вариант того, что их успешные кадры могут навредить Украине? Или это все же была спланированная акция? Ответом на этот вопрос может оказаться интервью некоего украинского ученого, который в начале 2013 года поведал журналистам о том, что побывал в будущем и привез ценные сведения оттуда.

 

Конечно же, физик «из будущего» едва ли является ценным свидетелем провокации со стороны запада. Но, если послушать его рассказ, многое может оказаться явным. Мужчина описал журналистам Украину будущего – мирового лидера во всех отношениях. Но важно не это, важно то, что в альтернативном будущем ученого государством правит некий австралиец. Да и все правительство подбирается только из лучших кадров мира. Ничего не напоминает?

 

Скорее всего, представители запада еще до событий на Майдане рассчитывали установить своих доверенных лиц у руля Украины. И подобным образом продвигать личные интересы. «Физик из будущего» являлся лишь одним из инструментов для навязывания нужного мнения о том, что пришлые зарубежные политики – это очень хорошо.

 

Но для того, чтобы не быть голословными, стоит назвать имя автора интервью с межвременным путешественником. Им оказался Егор Соболев, который знаком многим не только в качестве бывшего журналиста, а ныне украинского депутата, но еще и как известный грантоед. К слову, если набрать упоминание об украинском ученом в поисковой строке, можно заметить, что история о его путешествиях перезапускалась дважды. Впервые она увидела свет в начале 2013 года, а позже вернулась на просторы интернет-пространства в конце 2014 года. И, по удивительной случайности, именно в конце 2014 года был определен новый кабинет министров, в который вошли далеко не украинцы.

 

К сожалению, путешественник во времени ошибся лишь в одном. Украина занимает далеко не лидерское место в мировом рейтинге. И, скорее всего, нынешнее правительство добивается совершенно обратного эффекта. Едва ли кому-то интересен еще один конкурент в вопросе мирового господства, а вот государство исполняющее любые приказы – очень даже.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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