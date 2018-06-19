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SIPRI: ядерных бомб все меньше, ядерный Армагеддон - все ближе

Вторник, 19 Июня 2018 07:30
SIPRI: ядерных бомб все меньше, ядерный Армагеддон - все ближе Фото из открытых источников

Эксперты Стокгольмского института исследований проблем мира 18 июня опубликовали ежегодный отчет, в котором говорится об уменьшении на планете  количества атомных боезарядов. Однако, причин для ликования нет, скорее, наоборот - прочие тенденции, отмеченные специалистами SIPRI, убедительно свидетельствуют о том, что мир начал движение к большой войне.

 

Ядерных бомб и ракет, действительно стало меньше - "аж" на целых 470 единиц. По данным SIPRI, на начало 2018 года девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — обладали 14 тыс. 465 единицами атомного оружия, а на начало 2017 года это количество составляло 14 тыс. 465 единиц. Но радоваться тут нечему: во-первых, ни одна из этих стран и думать не хочет об отказе от собственного ядерного арсенала (Вы же не восприняли всерьез заигрывания Кима с Дональдом?!) Сегодня колоссальные усилия идут на то, чтобы не допустить еще большего расширения "атомного клуба"...

 

Внутри него ситуация развивается следующим образом:  основная доля сокращения ядерных боезарядов приходится на Россию и США, которые совокупно владеют примерно 92% всего ядерного оружия мира, тогда как Индия и Пакистан, наоборот,  увеличивают запасы ядерного оружия, а также разрабатывают новые средства доставки. Китай тоже продолжает модернизировать свои средства доставки и медленно, но верно наращивает количественно   ядерные силы. Не стоит забывать и то, что именно а  2017 году прогресса в ядерной программе достигла Северная Корея.

 

Главные ядерные державы мира - США и Россия, хоть и сокращают запасы устаревшего и отслужившего свой срок  ядерного оружия, но параллельно начали долговременные программы по обновлению и модернизации собственных ядерных боеголовок, ракет и авиационных средств доставки, а также объектов военной и ядерной промышленности. Более того, в последнее время между ними снова начинается "соревнование" в этой области, заставляющее очень многих в мире вспомнить давно и прочно, вроде бы,забытый зловещий термин "гонка вооружений".

 

Во-вторых, количественное уменьшение убийственных "игрушек"с лихвой компенсируется увеличением их смертоносности. Эксперт SIPRI Шеннон Кайл поясняет: "В сравнении с предыдущим годом, общее число боеголовок с ядерным зарядом слегка снизилось , но в то же время имеющееся оружие модернизируется. То есть происходит замена устаревающего оружия. Некоторым видам вооружения уже действительно по 40-50 лет, но разрабатывается новое ядерное оружие с новыми возможностями и техническими функциями." То есть - если уж , упаси, Боже, ядерное оружие будет применено - от планеты Земля, скорее всего, мокрого места не останется.

 

Еще более тревожной тенденцией, отмечаемой в отчете SIPRI является резкое и, практически всеобщее возрастание военных расходов по всему миру. Со времен окончания "холодной войны" в мире не тратили столько на оборону, как в 2017 году. Общая сумма  расходов на различные средства человекоубийства на нашей планете выросла до 1,739 трлн долларов. На каждого человека, живущего на Земле  в этом году приходятся  230 долларов, потраченных на его потенциальное уничтожение.  В 2016 году этот показатель равнялся 227 долларам на человека и возрос. конечно всего на три доллара, но...  лучше бы он хоть на полдоллара снизился!

 

Какие же страны  в мире наиболее воинственны? Эксперты  SIPRI сообщают: "Примечательно увеличение выделяемых средств в восточной Азии: так, военный бюджет Китая вырос на 5,6% до 228 млрд долларов. В Европе картина разнонаправленная: восточноевропейские страны в 2017 году заметно снизили свои оборонные расходы в сравнении с предыдущим годом, а страны Центральной и Западной Европы их, наоборот, повысили»". К примеру, Германия потратила в прошлом году на бундесвер 37 млрд евро (около 43,5 млрд долларов), то есть на 2 млрд евро больше, чем годом ранее. Самый большой оборонный бюджет зафиксирован по-прежнему у США - 610 млрд долларов, следом идут Китай, Саудовская Аравия и Россия.

 

И еще одна тенденция, совершенно не придающая оптимизма - оружие все стремительнее "расползается по планете". Вооружаются все и везде! Такой вывод напрашивается, исходя из данных о том, что  за последнее десятилетие заметно выросла мировая торговля продукцией военного назначения. В начале 2000-х она было достигла самого низкого уровня со времен холодной войны, но затем все изменилось - и самым решительным образом. Объемы продаж оружия в мире в 2013-2017 годах были на 10% выше, чем в 2008-2012 годах и эта тенденция к росту "торговли смертью" сохраняется. Среди крупнейших экспортеров оборонной продукции первые позиции традиционно занимают США, Россия, Франция и Германия.

 

Мир не становится безопаснее -  напротив,  в последние годы военные приготовления в нем становятся все масштабнее и все интенсивнее. По "стенам" всемирного "театра" "развешивается все больше "ружей", готовых, если верить нашему великому классику, выстрелить в любой момент. Вот только убойная сила этих ружей давно исчисляется многими мегатоннами, способными уничтожить все живое на Земле.

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги третья мировая война ядерное оружие США Россия торговля оружием
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