SIPRI: ядерных бомб все меньше, ядерный Армагеддон - все ближе

Эксперты Стокгольмского института исследований проблем мира 18 июня опубликовали ежегодный отчет, в котором говорится об уменьшении на планете количества атомных боезарядов. Однако, причин для ликования нет, скорее, наоборот - прочие тенденции, отмеченные специалистами SIPRI, убедительно свидетельствуют о том, что мир начал движение к большой войне.
Ядерных бомб и ракет, действительно стало меньше - "аж" на целых 470 единиц. По данным SIPRI, на начало 2018 года девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — обладали 14 тыс. 465 единицами атомного оружия, а на начало 2017 года это количество составляло 14 тыс. 465 единиц. Но радоваться тут нечему: во-первых, ни одна из этих стран и думать не хочет об отказе от собственного ядерного арсенала (Вы же не восприняли всерьез заигрывания Кима с Дональдом?!) Сегодня колоссальные усилия идут на то, чтобы не допустить еще большего расширения "атомного клуба"...
Внутри него ситуация развивается следующим образом: основная доля сокращения ядерных боезарядов приходится на Россию и США, которые совокупно владеют примерно 92% всего ядерного оружия мира, тогда как Индия и Пакистан, наоборот, увеличивают запасы ядерного оружия, а также разрабатывают новые средства доставки. Китай тоже продолжает модернизировать свои средства доставки и медленно, но верно наращивает количественно ядерные силы. Не стоит забывать и то, что именно а 2017 году прогресса в ядерной программе достигла Северная Корея.
Главные ядерные державы мира - США и Россия, хоть и сокращают запасы устаревшего и отслужившего свой срок ядерного оружия, но параллельно начали долговременные программы по обновлению и модернизации собственных ядерных боеголовок, ракет и авиационных средств доставки, а также объектов военной и ядерной промышленности. Более того, в последнее время между ними снова начинается "соревнование" в этой области, заставляющее очень многих в мире вспомнить давно и прочно, вроде бы,забытый зловещий термин "гонка вооружений".
Во-вторых, количественное уменьшение убийственных "игрушек"с лихвой компенсируется увеличением их смертоносности. Эксперт SIPRI Шеннон Кайл поясняет: "В сравнении с предыдущим годом, общее число боеголовок с ядерным зарядом слегка снизилось , но в то же время имеющееся оружие модернизируется. То есть происходит замена устаревающего оружия. Некоторым видам вооружения уже действительно по 40-50 лет, но разрабатывается новое ядерное оружие с новыми возможностями и техническими функциями." То есть - если уж , упаси, Боже, ядерное оружие будет применено - от планеты Земля, скорее всего, мокрого места не останется.
Еще более тревожной тенденцией, отмечаемой в отчете SIPRI является резкое и, практически всеобщее возрастание военных расходов по всему миру. Со времен окончания "холодной войны" в мире не тратили столько на оборону, как в 2017 году. Общая сумма расходов на различные средства человекоубийства на нашей планете выросла до 1,739 трлн долларов. На каждого человека, живущего на Земле в этом году приходятся 230 долларов, потраченных на его потенциальное уничтожение. В 2016 году этот показатель равнялся 227 долларам на человека и возрос. конечно всего на три доллара, но... лучше бы он хоть на полдоллара снизился!
Какие же страны в мире наиболее воинственны? Эксперты SIPRI сообщают: "Примечательно увеличение выделяемых средств в восточной Азии: так, военный бюджет Китая вырос на 5,6% до 228 млрд долларов. В Европе картина разнонаправленная: восточноевропейские страны в 2017 году заметно снизили свои оборонные расходы в сравнении с предыдущим годом, а страны Центральной и Западной Европы их, наоборот, повысили»". К примеру, Германия потратила в прошлом году на бундесвер 37 млрд евро (около 43,5 млрд долларов), то есть на 2 млрд евро больше, чем годом ранее. Самый большой оборонный бюджет зафиксирован по-прежнему у США - 610 млрд долларов, следом идут Китай, Саудовская Аравия и Россия.
И еще одна тенденция, совершенно не придающая оптимизма - оружие все стремительнее "расползается по планете". Вооружаются все и везде! Такой вывод напрашивается, исходя из данных о том, что за последнее десятилетие заметно выросла мировая торговля продукцией военного назначения. В начале 2000-х она было достигла самого низкого уровня со времен холодной войны, но затем все изменилось - и самым решительным образом. Объемы продаж оружия в мире в 2013-2017 годах были на 10% выше, чем в 2008-2012 годах и эта тенденция к росту "торговли смертью" сохраняется. Среди крупнейших экспортеров оборонной продукции первые позиции традиционно занимают США, Россия, Франция и Германия.
Мир не становится безопаснее - напротив, в последние годы военные приготовления в нем становятся все масштабнее и все интенсивнее. По "стенам" всемирного "театра" "развешивается все больше "ружей", готовых, если верить нашему великому классику, выстрелить в любой момент. Вот только убойная сила этих ружей давно исчисляется многими мегатоннами, способными уничтожить все живое на Земле.
Александр Неукропный специально для Planet Today
Многие люди думают, что ядерная энергетика является изобретением человечества, а некоторые даже счит...
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200
Метеорит, упавший в центр Сызрани, даже как-то украсил архитектуру города.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.