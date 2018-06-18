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Почему американцам не стоит воевать с Россией

Понедельник, 18 Июня 2018 14:24
Почему американцам не стоит воевать с Россией Фото из открытых источников

Любой военнослужащий знает, что служить придется там, где прикажет Родина. Конечно же, каждый хочет проходить службу в местности с легким не отягощающим климатом. Но увы не всегда происходит так, как хочется. Как оказалось, Россия – не единственное государство, где у военных есть свой список неприятных для ведения службы мест. Интернет-издание Military.com поделилось списком военных баз на территории Соединенных Штатов, куда не сильно спешат попасть местные военные.

 

Многие называют американскую армию одной из самых сильнейших на планете и отмечают, что подготовка здешних солдат значительно выше, нежели в вооруженных силах России. Однако, как показывает практика, даже таких серьезных бойцов могут сломить выпавшие на их долю испытания. Американские военнослужащие, в качестве неприемлемого места для службы отмечают, городок Майнот, расположенный в штате Северная Дакота.

 

О службе в Майноте едва ли мечтает хотя бы один из военных. В армейских кругах поговаривают, что это место является символом досрочного завершения военной карьеры. Несмотря на престижность этой военной базы (здесь хранится ядерное оружие), отправленных сюда военных часто называют неудачниками. К тому же, климат здесь максимально непривычный для обычного жителя США. Зимой температура опускается до -20 градусов, а летом - не превышает +30°.

 

Конечно, такая температура для любого жителя России покажется абсолютно нормальной, а многие смогут привести гораздо более весомые примеры суровой погоды. Но для армейского контингента Соединенных Штатов и такая температура является кошмарной. 

 

Но Майнот – не единственное место, которым можно напугать американских военных. Калифорнийский городок Твентинайн Палмз является еще одним местом, куда не спешит ехать ни один представитель американской армии. Казалось бы, название намекает на курортное значение данной местности. Но, к сожалению для военных, это далеко не так. 

 

Здесь базируется Сухопутный центр боевой подготовки морской пехоты. И находится он в горном районе, где, вместо ожидаемых роскошных пляжей, находится пустыня. Климат здесь едва ли можно назвать умеренным. Летом военным приходится мириться с невероятной жарой, но зато зимой температура резко снижается и организму служащих приходится перестраиваться и готовиться к частым снежным бурям. 

 

Это всего лишь несколько мест, о которых с отвращением вспоминают американские военнослужащие. Но даже на этом примере появляется закономерный вопрос. Когда представители Пентагона рассматривают планы по захвату России, учитывают ли они, что на территории этого государства климат куда более сложный? Ведь не единожды великие полководцы совершали походы на территорию нынешней России и всякий раз они встречали сопротивление не только человеческой, но еще и невероятной природной силы.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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