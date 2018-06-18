Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ

Существующая в Латвии Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР прекратила свою работу и порекомендовала правительству опубликовать архивы, представляющие собой предмет исследования комиссии. Но латвийские власти не собирается публиковать эти материалы в обозримом будущем.
Почему? И что вообще изучали члены этой странной комиссии на протяжении двух десятков лет? Тут таится целая интересная история, уходящая корнями в период, предшествующий развалу Советского Союза.
Последним начальником латвийского КГБ был Эдмунд Йохансон — человек, который затем стал сотрудничать с новой властью и управлять переносом архива КГБ в государственные структуры. Контроль над архивами, если что, получила новая контрразведка — Бюро по защите Конституции.
Эта организация с легкостью передавала чрезвычайно секретную информацию в руки, например, американцев, англичан и немцев.
Некоторые аспекты поведения Эдмунда Йохансона позволяют предположить, что он сотрудничал с латвийскими националистами еще до того, как страна перестала быть частью СССР.
Например, тот факт, что Йохансон не стал жертвой люстрации, а продолжил спокойно жить и работать в финансовых структурах, да еще и написал автобиографическую книгу, в которой рассказал широкой общественности о разнообразных гостайнах.
Информацию, которую в Бюро по защите Конституции передал Йохансон, нужно было обработать и упорядочить — для этого латвийское правительство создало специальную структуру — Центр по документированию последствий тоталитаризма. Туда, кроме архивов КГБ, попали и другие засекреченные государственные документы.
Изначально предполагалось, что всех бывших агентов КГБ, упоминаемых в архивах, нужно рассекретить и заклеймить — националисты уже потирали руки, ожидая чего-то вроде судов Линча, но их пыл внезапно умерили в правительстве, приняв закон, не позволяющий рассекречивать бывших агентов.
Согласно закону, публиковать можно было только сведения, касающиеся лиц, которые собрались идти в депутаты или занимать государственную должность. Да и то, только по специальному решению суда.
Затем правительство Латвии приняло еще целое множество поправок, которые сделали публикацию данных о бывших агентах КГБ практически невозможной. Закон, соответственно, был приостановлен до 2014-го года.
И вот теперь, в 2018, те самые данные уж точно должны быть опубликованными — но нет, не все так просто.
Дело в том, что в секретных документах содержится слишком много такого, что может полностью стабилизировать и без того нестабильную политическую ситуацию в маленькой европейской стране.
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