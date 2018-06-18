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Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ

Понедельник, 18 Июня 2018 13:16
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Фото из открытых источников

Существующая в Латвии Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР прекратила свою работу и порекомендовала правительству опубликовать архивы, представляющие собой предмет исследования комиссии. Но латвийские власти не собирается публиковать эти материалы в обозримом будущем.

 

Почему? И что вообще изучали члены этой странной комиссии на протяжении двух десятков лет? Тут таится целая интересная история, уходящая корнями в период, предшествующий развалу Советского Союза.

 

Последним начальником латвийского КГБ был Эдмунд Йохансон — человек, который затем стал сотрудничать с новой властью и управлять переносом архива КГБ в государственные структуры. Контроль над архивами, если что, получила новая контрразведка — Бюро по защите Конституции.

 

Эта организация с легкостью передавала чрезвычайно секретную информацию в руки, например, американцев, англичан и немцев.

 

Некоторые аспекты поведения Эдмунда Йохансона позволяют предположить, что он сотрудничал с латвийскими националистами еще до того, как страна перестала быть частью СССР.

 

Например, тот факт, что Йохансон не стал жертвой люстрации, а продолжил спокойно жить и работать в финансовых структурах, да еще и написал автобиографическую книгу, в которой рассказал широкой общественности о разнообразных гостайнах.

 

Информацию, которую в Бюро по защите Конституции передал Йохансон, нужно было обработать и упорядочить — для этого латвийское правительство создало специальную структуру — Центр по документированию последствий тоталитаризма. Туда, кроме архивов КГБ, попали и другие засекреченные государственные документы.

 

Изначально предполагалось, что всех бывших агентов КГБ, упоминаемых в архивах, нужно рассекретить и заклеймить — националисты уже потирали руки, ожидая чего-то вроде судов Линча, но их пыл внезапно умерили в правительстве, приняв закон, не позволяющий рассекречивать бывших агентов.

 

Согласно закону, публиковать можно было только сведения, касающиеся лиц, которые собрались идти в депутаты или занимать государственную должность. Да и то, только по специальному решению суда.

 

Затем правительство Латвии приняло еще целое множество поправок, которые сделали публикацию данных о бывших агентах КГБ практически невозможной. Закон, соответственно, был приостановлен до 2014-го года.

 

И вот теперь, в 2018, те самые данные уж точно должны быть опубликованными — но нет, не все так просто.

 

Дело в том, что в секретных документах содержится слишком много такого, что может полностью стабилизировать и без того нестабильную политическую ситуацию в маленькой европейской стране.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Латвия КГБ
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