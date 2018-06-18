47 пунктов для Северной Кореи: договор или ультиматум?

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Не так давно президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это стало огромной неожиданностью для мировой общественности. Многие даже заговорили о серьезном шаге Трампа в отношении построения мирного диалога. Но настолько ли этот диалог мирный, как его описывают? Ведь, по сути, составленный договор о денуклеаризации несет ультимативный характер.

Как ни странно, о конкретных условиях договора между двумя государствами заговорил глава японского МИД Таро Коно. Именно он поведал СМИ о том, что США предоставило правительству КНДР 47 пунктов, обязательных к выполнению. Появляется вопрос, почему именно японская сторона раскрыла подробности мирного документа. Ответом тому может послужить лишь то, что представители США понимают, что договор имеет достаточно резкий характер.

Соответственно, в случае, если прописанные пункты возбудят еще больше негатива со стороны КНДР, у Соединенных Штатов будет возможность переосмыслить документ без каких-либо сложностей для себя. А виновным останется непосредственно МИД Японии, который неправильно воспринял текст договора и оскорбил КНДР и Ким Чен Ына лично.

Казалось бы, в чем суть оскорбления. Но, если верить словам японского дипломата, США требует от Северной Кореи не только избавления от ядерного оружия, а еще и от других типов оружия массового поражения, вплоть до отдельных производств. Такой договоренности между государствами не было, а это значит, что США добавляет новые условия и наблюдает за тем, как на это отреагирует Ким Чен Ын.

Не стоит забывать и об ультимативной форме выражения мысли в американском договоре. Как утверждает Кано, там написано, что лишь при выполнении всех озвученных требований, санкции будут сняты с КНДР. Естественно, получается, что именно США диктует условия. Кроме того, Соединенные Штаты предпочитают не брать на себя никаких обязательств. Тогда и вовсе выходит, что договор является не более, чем ультимативным односторонним документом.

Но для чего же нужен договор, за выполнение которого вряд ли возьмется Ким Чен Ын и его правительство? Скорее всего, подобный шаг был сделан именно затем, чтобы указать мировой общественности на невозможность вести мирный диалог с диктаторским правительством Северной Кореи. Учитывая тот факт, что Дональд Трамп несколько раз заявлял о желании сократить военные расходы, можно прийти и еще к одному выводу. Эта интрига задумана вовсе не президентом США.

Можно уверенно предположить, что одним из авторов хитрого маневра является госсекретарь США Майкл Помпео. Именно этот американский политик не единожды пытался еще больше обострить отношений своего государства с Северной Кореей посредством колких выпадов в сторону ее представителей.

Остается открытым лишь вопрос, как себя будет вести США в дальнейшем в отношении КНДР. Очевидно, что озвученный японским МИД договор – это лишь часть плана по давлению на Ким Чен Ына. Но ведь не стоит забывать и того факта, что за северокорейским лидером стоят Россия и Китай, которые не позволят всецело манипулировать им. А потому история конфликта может продолжиться еще на многие годы.