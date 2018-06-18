Киеву грозит очередная экономическая катастрофа

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В Украине назревает серьезный экономический кризис. В этом году государству предстоит отдавать немалые деньги, занятые у МВФ. Если же местные политики не смогут отыскать нужную сумму, кризис имеет возможность переместиться еще и в экологическую плоскость.

Украинское правительство уже на протяжении нескольких лет активно пользуется услугами Международного валютного фонда (МВФ), который снабжает местные власти немалыми денежными суммами. Правда, как начали понимать отдельные украинские политики, международная организация вовсе не по доброте душевной выделяет крупные суммы, а лишь в качестве займа.

Кроме того, менеджеры МВФ упорно продвигают свои интересы на территории государства-заемщика. Как утверждает народный депутат, а по совместительству еще и глава украинской партии «За жизнь» («За життя»), Вадим Рабинович Украине грозят серьезные проблемы. И связаны они именно с тем, что государство не смогло качественно подготовиться к вопросу выплаты госдолга.

Рабинович утверждает, что пока идут активные разглагольствования на тему выбора нового правительства, Национальный банк Украины без лишнего шума произвел выплату 455 миллионов долларов. Но эта сумма несравнимо меньше той, которую украинскому государству придется отдавать в ближайшее время.

Как оказалось, борьба с ветряными мельницами, которой так усиленно занималось новое украинское правительство, привела к тому, что за этот и следующий годы придется выплатить по 12 миллиардов долларов. И почти столько же (10,5 млрд долларов) в 2020 году. Даже учитывая тот факт, что представители евро парламента согласились выделить общими усилиями миллиард евро правительству Порошенко, это не спасет ситуацию.

Кроме того, уверен Вадим Рабинович, столь щедрое пожертвование от ЕС подводит Украину к очередной неприятности. К возможному экологическому происшествию. Депутат утверждает, что это денежное вложение станет доступно местным властям только в случае разрешения на вывоз из государства леса-кругляка, на который Европа уже давненько с завистью поглядывает.

По сути, говорит депутат, в случае получения желанного для правительства Украины миллиарда, государству придется отдать карпатские леса на растерзание. Это вряд ли можно считать выгодным обменом. Кроме того, Рабинович предупреждает своих коллег, что продолжение работы с МВФ приведет к полнейшему краху страны, а этого допускать вовсе нельзя.