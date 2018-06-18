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Пушков не услышал главного во фразе Трампа о Крыме

Понедельник, 18 Июня 2018 10:19
Пушков не услышал главного во фразе Трампа о Крыме Фото из открытых источников

15 июня 2018 года Алексей Пушков опубликовал в твиттере комментарий на слова Трампа о Крыме. «Трамп неправ: Крым "потерял" не Обама - его потерял нынешний киевский режим, т.к. крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины. Но в том, что Крым - русский, Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе».

 

Пушков не услышал главного.  Крым русский, потому что все население там говорит по-русски, но  по-русски говорит большая часть Малороссии, которая имеет право сделать выбор с кем ей жить. В 2014 году в Россию готовы были вернуться области подаренные большевиками «Украине». Но что-то помешало. Единственной причиной, по моему мнению, были коммерческие интересы некоторых лиц, которых мне не хотелось бы называть олигархами,  но товарищ  Дональд делает всё, для того, чтобы уменьшить их влияние.

 

В девяностые годы, когда многих волновало, то, что американцы не помогают искать «золото КПСС». Грамотные люди отвечали: «Зачем это делать американцам, если эти деньги работают на экономику запада?» Экономических проблем на западе стало больше, но почему то в сложной экономической ситуации  начались разборки с людьми, которые вложили в западную экономику огромные деньги. Даже появилась надежда, на то, что вывезенные деньги  вернутся в российскую экономику. Ещё одним тормозом в активных действиях России были американские «ценные бумаги». Трамп сделал всё для того, что бы Россия, резко сократила их количество. Товарищ Трамп не только развязал руки для активных действий, но ещё и подсказал направление, в котором надо творчески поработать.

 

Большая часть современной Малороссии говорит по-русски, к тому же,  заявления о декоммунизации и деруссификации, подразумевают под собой отказ от изменения границ «земли Богдана Хмельницкого», по вине русских царей и коммунистов.

 

Дональд Трамп не только заявил, что Крым – российский, он так же сказал, что Киеву нужно перестать помогать из-за коррупции. Это заявление позволяет поднять вопрос о проведении на Украине референдума, под наблюдением ООН, о самоопределении народа, отданного коварными большевиками под управление другого государства.  К тому же необходимо проведение расследования  геноцида русских  украинскими большевиками во время голодомора 1932—1933 г.

 

Товарищ  Трамп, делает всё, для того, чтобы Россия постепенно       возвращала утерянные из-за «царя Бориса» территории, но Алексей Пушков, прореагировал только на слова о виновности Обамы.

 

Главное в том, что  там НАРОД ГОВОРИТ ПО-РУССКИ!!!

 

Александр Уфаев специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика Пушков Крым Дональд Трамп
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