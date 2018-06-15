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На два шага назад: Кто заставил пятиться Америку?

Пятница, 15 Июня 2018 14:59
На два шага назад: Кто заставил пятиться Америку? Фото из открытых источников

Корейская война закончилась шестьдесят пять лет назад, однако спокойной обстановку на Корейском полуострове нельзя назвать до сих пор. Накануне в Сингапуре состоялась историческая встреча между руководством Северной Кореи и США, но станет ли это событие гарантией движения в сторону мира? Некоторые эксперты очень сильно сомневаются в этом.

 

Почему президент США Дональд Трамп, еще вчера собиравшийся бомбить КНДР и судить северокорейского вождя Ким Чен Ына как преступника, вдруг резко передумал и начал пожимать ему руку с улыбкой? Что вообще происходит?

 

Если посмотреть на ситуацию со стороны Пхеньяна, то все достаточно просто — давление Запада все-таки поставило северокорейский режим "на колени", поэтому Ким Чен Ыну оставалось или дальше гнуть свою линию и все-таки развязать самоубийственную войну, или попробовать ввязаться в полное опасностей дипломатическое маневрирование.

 

Которое, впрочем, может растянуться очень надолго, что Северной Корее только на руку. Ыну, в конце концов, всего лишь тридцать четыре года.

 

Но почему попятился Трамп? Тут, на самом деле, тоже все просто — война, несмотря на всю заманчивость, может обернуться катастрофой (если КНДР сбросит какую-нибудь "грязную" бомбу на Сеул и убьет много миллионов людей), а встреча с северокорейским лидером выглядит эффектно и при отсутствии затрат прибавляет сразу сто очков к имиджу Трампа.

 

И главное — на носу промежуточные выборы в США, к которым Трамп желает хорошо подготовиться. Американский президент вообще очень склонен к быстрым и эффектным успехам, которыми он может невзначай похвастаться при случае.

 

Проблема только в том, что никаких реальных успехов за внешней показушностью нет. Саммит лидеров США и КНДР, несмотря на весь пафос, завершился буквально ничем. "Мы за все хорошее и против всего плохого", — сказали Ким Чен Ын и Дональд Трамп, поулыбались, пофотографировались, да и разошлись.

 

Все это, безусловно, неплохо, но где же какие-то реальные договоренности? Например, о сроках денуклеаризации Кореи? Или где, в конце концов, договор об официальном прекращении Корейской войны? Где какие-то соглашения о соблюдении прав человека в КНДР?

 

Ничего этого нет в подписанном главами США и КНДР документе, который американский президент громко назвал "всеобъемлющим".

 

Вот такой вот саммит. Трамп получил мгновенные политические очки, Ын сохранил свой режим, все счастливы. Вот только проблема, нависающая над Корейским полуостровом, никуда не делась.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги США КНДР
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