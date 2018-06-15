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Каждый шаг приближает G7 к пропасти

Пятница, 15 Июня 2018 14:11
Каждый шаг приближает G7 к пропасти Фото из открытых источников

Разлад в отношениях государств-представителей крупного саммита G7 все больше набирают обороты. В этом году такое предположение несколько раз смог подтвердить Дональд Трамп. К чему же приведет подобное недопонимание? Стоит ли полагать, что G7 доживает свои последние годы?

 

Длительное время политические эксперты рассуждали на тему того, что лидеры западных государств начали показывать сплоченность и выдавали обществу единое мнение в ряде вопросов. Но сейчас все чаще начинает появляться мнение, что отношения у союзников становятся все более шаткими. 

 

Подтверждением тому являются недавние прилюдные высказывания Трампа о том, что Крым принадлежит России, а также его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. К тому же, канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о своем разочаровании в отношении минувшего саммита G7 и его итогов.

 

Но стоит ли считать, что это является концом международного форума? Существует несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание. Одним из них является индивидуальная политика Дональда Трампа. Пока его коллеги активно готовились к встрече на G7, американский президент направился на переговоры с Ким Чен Ыном в Сингапур, обращая внимание мировых СМИ, что у него есть дела и поважнее, нежели саммит с партнерами.

 

Уже по прибытии в Квебек, Дональд Трамп начал рассыпаться заявлениями, которые едва ли смогли простить кому-либо другому. Колкие высказывания в отношении канадского премьера Трюда, утверждение, что саммит нуждается в России, как в своем постоянном члене и многие другие заявления указали на то, что президент США вовсе не расположен искать компромиссы.

 

Стоит отметить, что политика ультиматумов США также порядком надоела и их партнерам. Они также начинают все чаще высказывать свое недовольство. Более того, представители европейских стран-лидеров начинают препятствовать стремительному продвижению американской экономики на своих землях. А подобные взаимные уколы никак не намекают на улучшение отношений. 

 

И тогда на повестке возникает совершенно другой вопрос: а нуждается ли и вовсе мир в такой площадке, как саммит «G» с любой добавленной к ней цифрой? Возможно, подобный формат уже просто-напросто изжил себя и требует, если не упразднения, то точно реструктуризации. Создается впечатление, что представители G7 это начинают понимать все отчетливей. Но сможет ли кто-то решиться на столь ответственный шаг?

 

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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