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Геополитический подтекст ЧМ-2018 в России

Пятница, 15 Июня 2018 14:10
Геополитический подтекст ЧМ-2018 в России Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу, который Российской Федерации не помешал принимать у себя даже обостренный конфликт с коллективным Западом, является своеобразным мерилом успехов Москвы на международной арене.

 

Мероприятие такого уровня, как ЧМ-2018 — это, безусловно, яркое событие не только для спортивного мира, но и для социально-экономической сферы, а также туристического бизнеса. И главное, чемпионат является очень важным с геополитической точки зрения.

 

Очевидно, что Москве пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы добиться права проводить ЧМ-2018 у себя. В 2010 году, когда решался соответствующий вопрос, делегацию от РФ представлял лично Путин.

 

Позже появились подозрения, согласно которым при выборе России в качестве места проведения ЧМ-2018 не обошлось без коррупции, но это уже совсем другая история. Отметим лишь, что руководителям ФИФА даже пришлось уйти в отставку.

 

Но чемпионат в итоге все-таки проводится в России. Угрозы бойкота, озвученные европейцами, оказались пустыми, так что грандиозному спортивному мероприятию не смогло помешать ничего.

 

"В России в футбол играют шесть миллионов граждан, но есть еще огромное количество россиян, которые всей душой любят этот вид спорта", — сказал президент РФ Владимир Путин.

 

Российские власти подошли к организации чемпионата с высоким приоритетом — это выглядит вполне логично, ведь все осознают важность демонстрации способностей российского правительства в организации мероприятий столь масштабного уровня.

 

ЧМ-2018 — это не просто спорт или престиж, это отличная возможность показать всему миру, что Россия является безопасной, гостеприимной и прогрессивной страной, которая никак не коррелирует с образом, созданным западной машиной пропаганды.

 

Безопасности чемпионата, соответственно, уделяется ключевое внимание — спецслужбы и правоохранители работают в режиме самой высокой концентрации, чтобы пресечь возможные попытки террористов омрачить спортивный праздник. Будем надеяться, что с безопасностью не будет никаких проблем.

 

Интересно, что несмотря на геополитические сложности, а также тот факт, что сборная США в ЧМ не прошла, в Россию приедет огромное количество туристов из Соединенных Штатов. Их, как предполагается, будет не менее тридцати тысяч человек. Болельщики из США, таким образом, будут самыми многочисленными.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Россия ЧМ2018
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