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В то время, как самые патриотически настроенные российские военные эксперты только рассуждают о гипотетической победе над НАТО, некоторые западные специалисты воспринимают поражение Североатлантического Альянса в качестве уже давно свершившегося факта.

Выглядит это, как необходимо отметить, весьма странно, потому что всем понятно, что реальная война между Россией и НАТО не нужна вообще никому. Но речь идет, очевидно, о войне информационной, которая в условиях двадцать первого века стала применяться ничуть не менее результативно, чем война традиционная, с пушками, бомбами и танками.

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Майкл Сулик, например, видит победу России над НАТО уже состоявшимся событием. Сулик, при этом, признает, что эта победа является довольно спорной.

"Самые современные цифровые технологии дают России колоссальные возможности, однако требуют и внушительных затрат, что для государства с убогой экономической системой является весьма значимым фактором", — говорит Сулик, невзначай называя российскую экономику убогой. Вот только неясно, как же государству с убогой экономикой удается побеждать в информационной войне, которая ведется против стран с продвинутыми экономиками? Этот вопрос требует очень тщательного разбирательства.

Военного преимущества над НАТО, как уверен Сулик, у России нет от слова вообще.

Зато это с лихвой компенсируется превосходством в области средств для ведения войны в информационном пространстве.

"Технологии, которые Россия задействовала для ведения информационной войны против Украины, Грузии, Эстонии, США, а также ряда других стран, выглядят очень и очень впечатляюще. Их эффективность чрезвычайно высока, поэтому нет абсолютно никаких сомнений в том, что такие средства будут использоваться в обозримом будущем. Если, конечно, в России не произойдет кардинальная смена правящего режима. Что, как нужно отметить, выглядит очень маловероятно", — добавляет Сулик.

Господин Сулик, при этом, почему-то совсем не замечает истинный источник опасности, нависшей над НАТО.

Это — неразумная политика нынешнего руководства США, в результате которой партнерские связи между Америкой и Европой становятся все менее прочными, а единство Альянса, соответственно, продолжает существовать лишь на бумаге.