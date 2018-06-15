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Трамп считает Крым российским. Что это значит?

Пятница, 15 Июня 2018 09:53
Трамп считает Крым российским. Что это значит? Фото из открытых источников

Вчера в СМИ появилась новость о том, что президент США Дональд Трамп, в разговоре со своими коллегами по саммиту G7, сказал, что Крым принадлежит России. Как расценивать подобную новость: как попытку дискредитации американского лидера в глазах общественности или как очередную авантюру, которую задумал Трамп?

 

Американский интернет-портал BuzzFeed News поделился со своими читателями достаточно интересной информацией. На официальном ужине в Квебеке американский президент Дональд Трамп поделился с другими представителями саммита G7 своими размышлениями о Крыме. Если верить изданию, Трамп заметил, то полуостров действительно является российским, потому как все его население – русскоговорящее.

 

Подобная мысль оказалась не последней. Источник американского портала уверяет, что Трамп еще порассуждал на тему украинского правительства. Президент США поинтересовался, по какой причине его коллеги поддерживают Украину, отметив, что эта страна находится на первых местах в мире по уровню коррупции.

 

Конечно, существует вероятность того, что интернет-портал попросту пытается дискредитировать своего президента, отношение к которому на территории США не самое положительное. Но если отбросить мысли об этом и порассуждать над возможными последствиями этого заявления, то можно сложить достаточно интересные картины.

 

Такие высказывания определенно расходятся с официальной позицией Соединенных Штатов, а потому здесь важно понять, что за маневр это был. В первую очередь, если такой разговор все же звучал на официальном ужине, это грозит неприятностями для Украины. Ведь, возможно, это является намеком на то, что вектор интересов США смещается, а именно североамериканское государство занимало наиболее жесткую позицию в конфликте интересов Украины и России.

 

Не стоит забывать и о том, что Трамп совершенно недавно высказывался в пользу Российской Федерации, отмечая необходимость ее возвращения в ряды членов нынешнего G7.

 

Если прибавить к предыдущей мысли, высказывание о Крыме, можно предположить, что американский президент действительно ищет пути улучшения отношений с РФ.

 

Ну и конечно же, говоря о лидере США, стоит помнить о его умении бросаться неоднозначными громкими фразами, которые в следующий момент будут перекрыты другими еще более резонансными заявлениями.

 

Такая стратегия Дональда Трампа дает ему возможность делать, в тот или иной момент, абсолютно непредсказуемые действия. А потому, представителям России не стоит всецело рассчитывать на скорое улучшение отношений с США.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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