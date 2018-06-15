США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой

Фото из открытых источников

Америка в очередной раз показала, что заключаемые ею договора не стоят бумаги, на которой написаны. В особенности - если касаются чьей-либо "безопасности" или "неприкосновенности". На сей раз смачную плюху получили вздумавшие возмущаться по сему поводу украинцы.

Неизвестно, о чем думапл президент "нэзалэжной" Петр Порошенко, отпуская въедливые комментарии по поводу "дипломатической победы века", за которую Дональда Трампа уже успели выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира - переговоров лидера США с главой Северной Кореи Кым Чен Ыном. Рассыпаясь в похвалах Трампу, Порошенко, тем не менее, отпустил шпильку - "выразил надежду, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине".

Глупо бы было рассчитывать, что в Америке подобную наглость, совершенно недопустимую для полоумного "вождя" грязных туземцев, пока еще населяющих данную колонию США, не заметят и не ответят на нее должным образом. Заметили - и ответили! Бывший посол США на Украине Стивен Пфайфер выступил с предельно четким и ясным заявлением, относительно того, что с подписанием Будапештского меморандума Украина в обмен на отказ от ядерного оружия получила не гарантии безопасности, а только заверения относительно нее:

"Украина получила заверения о безопасности, а не гарантии. Но, несмотря на это, администрация Барака Обамы должна была сделать больше, чтобы поддержать Украину. Например, предоставить противотанковые комплексы "Джавелин"!

С одной стороны - Пфайфер в данном случае исполняет "прогиб" перед Трампом, без устали твердящим, что все проблемы Украины, если таковые и имеются, это, мол вина его предшественника - Барака Обамы. да еще и приплетает к данному вопросу "Джавелины", которыми Трамп осчастливил "нэзалэжную", при этом строго-настрого запретив к ним прикасаться. Впрочем, любому нормальному человеку понятно, что эти самые "чудо-ракеты" способны оказать Украине ту же помощь, что мертвому припарки - что сейчас, что в 2014 году...

С другой - экс-посол и сам не смог удержаться от того, чтобы ввернуть в адрес ныне действующего президента США колкость, заявив, что понимание тонкостей терминологии "может быть не под силу и действующей администрации Трампа", а "гарантии безопасности" (в противовес "заверениям") имеют в виду именно готовность защищать, используя военную силу: "Не убежден, что Трамп понимает гарантии безопасности — действительно ли он готов направить американских военных защищать КНДР?"

"Обеспечение безоопасности" по-американски (да и вообще - в исполнении всего западного мира) - хоть с "заверениями", хоть с "гарантиями", штука, мягко говоря, крайне своеобразная. О нем много могли бы порассказать что в Ливии, что в Ираке, что в Иране. Поверит ли новоиспеченным "гарантиям" Северная Корея? И что из этого выйдет? Тут только время покажет...

Относительно же взаимоотношений Украины и США невозможно не отметить, что вся их суть полностью укладывается в краткий диалог из весьма фривольного анекдота, отражающий таковые со стопроцентностью точностью:

"- Но ты же жениться на мне обещал!!!

- Ну, мало ли что я на тебе обещал..."

В сущности, господин Пфайфер сказал Украине именно это.

Александр Неукропный специально для Planet Today