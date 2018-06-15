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Афганистан: возможно ли перемирие "под крылом" США?

Пятница, 15 Июня 2018 08:30
Афганистан: возможно ли перемирие &quot;под крылом&quot; США? Фото из открытых источников

Сложно сказать были ли на территории Афганистана времена, когда не лилась кровь, не велась война. Но в любой войне рано или поздно наступает если не мир, то хотя бы перемирие.  Поступающие сообщения  свидетельствуют о том, что в стране  объявлено перемирие между правительством страны и запрещённым в России движением Талибан. Согласно договорённостям между сторонами, боевые действия прекращаются до 19 июня. Пока. Дальше будет видно.

 

Также сообщают, что и войска США, стоящие в Афганистане, согласны с перемирием и тоже приняли обязательство не вести на это время боевые операции против Талибана, и согласны с концепцией перемирия. Наконец, даже заговорили о некой фетве, религиозном предписании на запрет на проведение терактов с применением смертников.

 

Передышка или шажок к миру?

 

Этим вопросом задаются сегодня все наблюдатели, причастные к афганской проблематике. С одной стороны, весеннее наступление талибов было действительно мощным и достаточно кровавым. А значит, потребовало немалых ресурсов, которых, разумеется, у Талибана далеко не избыток.

 

С другой стороны, и у правительства дела не так чтобы ах! Денег не хватает ни на что, в том числе, что крайне опасно, на выплаты денежного довольствия военным и полиции. А без этого и так далеко не геройски воюющие правительственные солдаты теряют последнюю мотивацию. И взять денег особо неоткуда: Кабул в финансовом смысле сидит на шее у США, а администрация Трампа уже прославилась тем, что не любит тратить деньги, даже если это политически вредит интересам Вашингтона.

 

Кроме того, известно, что тема примирения между правительством и Талибаном висит в воздухе буквально как табачный дым в тесной комнате: вроде ничему не мешает, но дышать трудно и окно открыть хочется. Причём касается это всех. И правительства, которое, как всем уже ясно, добить талибов не может даже с помощью американской армии. И талибов, которые далеко не столь однородно боевиты, как раньше, и в довольно представительном количестве хотят занять более или менее законное место во властном раскладе в Афганистане. И Америки, которая тоже прекрасно понимает, что победы над талибами ей не видать уже никогда, но и сдавать своих в Кабуле она не хочет. Иначе – конец её престижу не только на Ближнем, но и на Среднем Востоке.

 

Так что происходит? Нынешнее перемирие – это что? Обычная боевая передышка или всё же шаг ко всеобщему примирению? Кислому и неудобному для всех – но и единственно спасительному? На эти вопросы  нам ответил один из виднейших аналитиков, известный по не раз сбывавшимся политическим прогнозам, востоковед, научный сотрудник сразу двух институтов – Востоковедения и СНГ, профессор Андрей Грозин.

 

"Пока всё-таки, исходя из опыта подобного рода мероприятий в Афганистане, а с другой стороны, исходя из текущей ситуации, которая там складывалась в течение последнего полугода, у меня лично возникает ощущение, что это, скорее, тактическая пауза, которую взяли обе стороны. Чтобы подтянуть резервы, навести порядки в тылах и так далее», - ответил он академически осторожно, но всё же вполне ясно.

 

Является ли это объявление перемирия признаком ослабления, истощения талибов?

 

Вряд ли, считает эксперт. Талибы, когда объявляли о начале традиционного наступления, не определяли временные рамки этого движения. То есть теоретически они абсолютно свободны в назначении сроков перемирия. Более того, они могут сказать, что добились больших успехов. И это не будет неправдой: они действительно добились определённых успехов в ряде провинций. Так, в частности, буквально несколько дней назад были продемонстрированы весьма успешные военные действия в северных провинциях. Несколько новых уездов захватили, уездных центров. То есть никто не сможет упрекнуть их в слабости, если они скажут, что это тактическая пауза, что пока они берут именно её.

 

"Но мы знаем, как вообще всё крутится и вертится в Афганистане, - отметил Андрей Грозин. - Как минимум в течение последнего десятилетия, с периода, когда нынешняя официальная власть в Кабуле укрепилась на более или менее серьёзной основе, включая и выборные подпорки, и попытки наладить элементарную экономическую жизнь, в том числе и в провинциях. Так вот, с того времени подобного рода перемирия – они ведь происходят периодически - обычно всегда предшествуют каким-то попыткам дипломатической активизации мирного процесса. Причём с обеих сторон. В общем, это такое танго, которое танцуют вдвоём. Без этого ничего не получится».

 

То есть всё-таки возможно, что сейчас готовится или уже готов некий новый дипломатический раунд переговоров между вооружённой оппозицией и официальным Кабулом?

 

Да, полагает учёный. Кстати, и прошедшая в Ташкенте конференция, про которую мы говорили  раньше, вполне могла стать одной из ступенек подготовки этих очередных переговоров, отметил он. Более того, появились спекуляции по поводу того, что в связи со сложными отношениями между Дохой и Эр-Риядом, то есть между Катаром и Саудовской Аравией, неофициальный центр непризнанной талибской власти, офис Талибана может переместиться из Катара куда-то на другую территорию. Например, в… Туркмению. И Ашхабад, кстати, ничего против этого не имеет. Тем более что Туркмения нейтральна по отношению ко всем сторонам конфликта. И близкий сосед Афганистана.

 

"Конечно, официальных заявлений на эту тему нет, - предостерёг профессор Грозин от излишних спекуляций на эту тему. - Но эксперты этот вопрос обсуждают, вбросы идут. И так звёзды сходятся, что теоретически можно было бы и на туркменской площадке организовать переговорный процесс, запустить его в очередной раз, даже если не переносить офис из Катара. И начаться он может при поддержке того же Узбекистана, который тоже активно на этом поле старается действовать. Именно поэтому я сказал, что та недавняя конференция в Ташкенте по афганской тематике, на которой не было талибов, была своеобразным пробросом этой темы. Потому что пусть талибов-то там не было, но были люди от Катара».

 

И кроме того, напомнил эксперт, узбекский лидер Мирзиёев ездил в Штаты, где, вполне возможно, эта тема тоже была одной из основных. «Потому что американцы в ней сильно заинтересованы. Им из этого болота каким-то образом надо вылезать», - констатировал ученый.

 

"Конечно, новая администрация уже анонсировала много каких-то решений, якобы имеющихся стратегий, - пожал плечами Андрей Грозин. - Но по действиям американцев в течение текущего года не видно, что у них есть хоть какая-то стратегия. Поэтому не исключено, что основным звеном их политики на афганской территории является как раз таки не признаваемое на официальном уровне стремление усадить за стол переговоров талибов и официальный Кабул. Хотя бы, скажем так, более умеренную часть талибов. Но говорить об этом американцы стесняются».

 

«На самом деле, успех США в этом направлении – это было бы неплохо, - признал учёный. - Потому как сдвинуть этот мирный процесс без американцев, которые, по сути дела, содержат официальную власть Кабула, его армию, никто не сможет. В том числе и соседи, которые заинтересованы в том, чтобы в Афганистане наблюдалось снижение напряженности. Но не исключено, что вот в этой американской стратегии может быть и другой вариант, гораздо более плохой, а потому не обнародуемый. А именно: всё-таки идея использования неких непонятных, неидентифицируемых радикалов из Афганистана для подрыва ситуации в соседних государствах и соседних регионах».

 

А что? Ведь ИГ (организация запрещена в России) в Афганистане свило себе хоть и не главное, но очень колючее гнёздышко. И кто знает сегодня, куда вывезли американцы тысячи боевиков и десятки их лидеров, спасённых ими в Сирии?

 

"Эта идея тоже может кем-то из американского истеблишмента рассматриваться как вполне себе подходящая, - отметил Грозин. - Но всё будет зависеть от того, насколько американская стратегия вообще работает. Потому что ни вопросы мира, ни вопросы войны в Афганистане без американского участия не решаются. Официальный Кабул без американской отмашки и в данной ситуации, в объявлении перемирия, вряд ли мог бы проявить какую-то инициативу. Но раз уж она была проявлена, раз о перемирии объявлено, то американцы его либо инициировали, либо остались при нём благожелательными наблюдателями. Но всё-таки повторюсь: у меня такое ощущение, что это просто временная пауза в преддверии возможных переговоров. Только переговоров были уже десятки, и подобных пауз было немало. И пока реально нет никаких оснований именно сейчас надеяться, что нынешнее перемирие будет чем-то отличаться от предыдущих».

 

То есть радикального перелома не ожидается?

 

«Хорошо бы, конечно. Но, на самом деле, такие вещи в Афганистане делаются очень медленно, если вообще сдвигаются», - резюмировал Андрей Грозин.

 

Покровский Александр

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Афганистан США Кабул Трамп
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