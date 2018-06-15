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Голанские высоты разрушают хрупкий баланс между Россией и Израилем

Пятница, 15 Июня 2018 08:00
Голанские высоты разрушают хрупкий баланс между Россией и Израилем Фото из открытых источников

К сожалению, ситуация в Сирии опять обостряется. Война в западной Сирии вплотную приблизилась к границам Израиля, вернее, к границам спорных Голанских высот. Этот район Тель-Авив считает своим уже на протяжении полувека — таковы результаты Шестидневной войны. Но Сирия вместе с большей частью мирового сообщества отказывается от этого, и продолжает настаивать (во всяком случае, официально) на необходимости возврата утраченных территорий.

 

Впрочем, этот вопрос фактически был урегулирован, правда, неофициально — Дамаск никогда не предпринимал реальных попыток вернуть высоты. В общем, все было спокойно, и даже ливанский конфликт, в котором Сирии и Израилю вновь пришлось встать по разные стороны, никак не затронул Голанские высоты. Сложно сказать, изменится ли статус этой территории в будущем, но определенные предпосылки к этому есть уже сегодня. 

 

Впервые в Тель-Авиве всерьез забеспокоились в 2011 году, когда еще до начала гражданской войны юго-западные сирийские провинции охватила анархия — массовые протесты, которые Дамаск пытался подавлять силой, переросли в хаос. В таких условиях сложно было что-то прогнозировать, но израильтяне были начеку: мало ли какие настроения завладеют разбушевавшейся толпой. Толпа эта, действительно, быстро последовала за особо радикальными пропагандистами из числа оппозиции.

 

Разумеется, Израиль, как то принято во многих ближневосточных группировках, стал считаться врагом номер один, однако, эта позиция была лишь частью пропаганды, и никто на самом деле даже не думал как-то навредить Израилю. Плюс ко всему, у еврейского государства была и есть своего рода буферная зона в виде друзских деревень, которыми густо облеплена сирийская граница вдоль Голанских высот (сирийские друзы традиционно лояльны по отношению к Израилю — авт.).

 

Далее поползли слухи о том, что боевики на юго-западе Сирии и вовсе являются союзниками Израиля. Мол, из соседнего государства они получают финансирование и даже оружие. Если это так, то осуждать Тель-Авив вряд ли кто-то будет — все-таки такими мерами он в первую очередь пытался обезопасить собственные границы и собственных граждан от потенциальной опасности.

 

Но, как известно, все меняется. Террористы и радикальная оппозиция не могли вечно контролировать большие территории без полноценной армии и эффективных институтов власти. Рано или поздно их владычество кончится, и, скорее всего, это произойдет очень скоро, так как сирийская армия при поддержке России уже приступила к зачистке провинций Кунейтра и Даръа. Вроде бы в этой операции нет ничего удивительного — такие проводились по всей Сирии, но Израиль все же забеспокоился. 

 

Во-первых, Тель-Авив опасается приближения иранских военных к своим границам. Пытаясь этого не допустить, Нетаньяху привлек к обсуждению вопроса Путина, который, как считается, имеет влияние на Тегеран. По всей видимости, им удалось договориться, так как Израиль не стал чинить препятствий в процессе развертывании сирийских и российских сил близ своих границ.

 

Однако дальше начались события, которые, скорее всего, приведут к активным действиям с израильской стороны. На днях военные руководители проасадовских формирований заявили, что у Голанских высот будут размещены российские ЗРПК «Панцирь-С1». Причем их предназначение заключается в противодействии воздушным атакам со стороны Израиля. В общем-то, в этом районе сирийским территориям может угрожать только это государство, поэтому и без этого заявления вполне ясно, против кого направлены подобные меры.

 

Австралийский эксперт Ричард Фрэнк полагает, что размещение подобной техники у самых Голанских высот может спровоцировать Израиль на очередное военное вмешательство в сирийский конфликт.

 

Россия не должна была допустить этого. Израиль столько времени боролся с попытками предоставить Асаду С-300, и когда все должно было закончиться, армия режима размещает другие системы. Эффективность этих комплексов возле границы ничем не будет уступать С-300. В таких условиях дальность не играет большой роли, поэтому в данном случае, «Панцирь» может служить альтернативой. 

 

Разумеется, у Исламского государства* или оппозиции в этом районе нет техники, для которой подобные меры противодействия могли бы пригодиться. Следовательно, единственная причина их размещения — израильские воздушные атаки. Получается, что Россия сейчас пытается ограничить Израиль, выгнать его из Сирии. Это не останется без последствий. Израиль не просто так протестовал, когда Асад должен был получить С-300, он не хотел, чтобы ему чинили препятствия в его желании остановить экспансию Ирана, которая угрожает безопасности всех стран региона. 

 

Видимо, Россия не учитывает это мнение. Русские не послушали Израиль, и теперь им придется ждать последствий. Они обязательно будут. Можно быть уверенным, что в ближайшее время Израиль нанесет авиаудары по объектам в Сирии, возможно, одной из целей станет «Панцирь», и это будет символично.

 

Понятно, что Запад ждет, что Россия должна оставлять без ответа любую агрессию, направленную против нее, и когда получает противоположный ответ, начинает сильно волноваться. Такая же ситуация складывается в отношениях с Израилем. «СП» следит за развитием ситуации. 

 

Заур Караев

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Израиль Сирия Голанские высоты
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