Упадок американоцентризма в мире

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Совсем недавно США являлись мировым лидером во всех отношениях. Едва ли кто-либо мог противопоставить американскому государству себя в качестве серьезного оппонента. Россия выходила из кризиса 90-х, Европа также лишь начинала свой новый путь в качестве содружества государств, а Китай и вовсе никто не воспринимал, глобальным экономическим лидером. И столь длительная гегемония сыграла с США злую шутку.

Так называемые, государственные элиты перестали обращать внимание на создаваемые перемены и опирались лишь на уже накопленный потенциал. Но ведь всему когда-либо приходит конец. Примером тому стала яростная борьба отдельных стран с долларом США.

Эта валюта в свое время наводнила многие страны, из-за чего экономика этих государств начала зависеть непосредственно от стабильности доллара. Такая ситуация значительно упростила жизнь правительству США, которое начало откровенно паразитировать и неустанно печатать все новые зеленые банкноты.

Первым на войну с долларом вышел Китай. Азиатское государство приняло единственное правильное решение – начало выкупать перспективные производства на территории других стран именно за доллары США. Таким образом они смогли не только сократить количество этих денежных единиц в стране, но еще и усилить потенциал своего родного юаня. Этому примеру активно начали следовать и другие экономические оппоненты Соединенных Штатов.

Начинает играть злую шутку с США и их военная политика, расходы на которую за последнее время значительно увеличились. Однако явного превосходства от того не прибавилось, ведь упор очень часто идет на малоэффективные военные отрасли. По большей части, виной тому все та же недальновидность. Долгое время США не встречали на этом направлении особой конкуренции. Однако уже сейчас один из главных политических и военных оппонентов, Россия, значительно продвинулась в этом вопросе и за последнее время продемонстрировала несколько серьезных новинок в вооружении.

Не стоит забывать и о высоком государственном долге Соединенных Штатов, который, учитывая невероятные потребности страны, значительно превышает уровень ВВП. Нынешний президент государства Дональд Трамп активно работает над попытками уменьшения задолженности, но такие меры, чаще всего, вызывают негодование со стороны близкого окружения политика.

Все вышесказанное, в сочетании с достаточно резкими разногласиями США со своими мировыми партнерами, наталкивает на мысль, что существует четкая вероятность возникновения кризиса в североамериканском государстве. Но не стоит ожидать, что такой поворот событий окажется приятным сюрпризом для всего мира, ведь экономики многих стран до сих пор завязаны на сотрудничестве с США. Это значит, что кризис в Соединенных Штатах повлечет за собой неприятности во всем мире.