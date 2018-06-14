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Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России

Четверг, 14 Июня 2018 14:34
Трамп заканчивает уничтожение &quot;пятой колонны&quot; в России Фото из открытых источников

Постоянно усиливающиеся антироссийские санкции, вводимые Вашингтоном, не нанесли сколько-нибудь ощутимого удара по экономике РФ, зато ударили по так называемой "пятой колонне" — часть российского общества, которая называет себя либеральной общественностью, почувствовала себя преданной.

 

И не просто так. Действительно — сложно продолжать вести подрывную идеологическую работу и называть США колыбелью демократии, когда из этой самой колыбели прилетают все новые санкции, нацеленные на ослабление отечественного бизнеса. Бизнес, в итоге, стойко выдерживает подобные удары, однако осадочек, как говорится, остается.

 

Соответственно, большая часть трезво мыслящих граждан Российской Федерации все в большей степени понимает, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами Америки, никак не может быть другом России. Понимают это и самые разумные из либералов, однако вслух пока что не говорят.

 

Политологи, тем временем, заговорили о том, что американские санкции больнее всего ударили по той прослойке среднего класса, которая принадлежит к бизнесу, ориентированному на Запад. Дескать, не успел в России появиться этот самый средний класс, как его тут же задавили санкциями. Даже в США эту проблему якобы осознали и теперь обсуждают на самых высоких уровнях, не зная, что делать.

 

Но тут нужно сделать очень важное уточнение — американские санкции в принципе неспособны навредить среднему классу, который, безусловно, в России становится крепче с каждым годом. В итоге, если кому-то и навредили санкционные меры Запада, то прежде всего "профессиональным либералам", то есть людям, которые состоят в финансируемых Западом организациях и просто живут на западные гранты. Вот им да, теперь несладко.

 

"Этим насквозь уголовным персонажам и их прихвостням теперь не так-то просто запудривать мозги простому народу — попробуй докажи, что намерения США на самом деле светлые и добрые, когда из телевизора каждый день сообщается о новых и новых антироссийских санкциях. Люди уже не верят этим либеральным подстрекателям. Не верят — и правильно делают", — говорят эксперты.

 

Вот такой вот внезапный эффект возник в результате неразумной политики Дональда Трампа, который мог бы сблизиться с Россией и поспособствовать взаимному процветанию, однако выбрал ложную стратегию сдерживания и "убил" созданную Америкой пятую колонну.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Трамп Либералы
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