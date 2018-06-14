Чего весь мир ждет от России и почему Кремль упорно стоит на своем?

Фото из открытых источников

Стремление России к независимости идет вразрез с картиной мира, которую пытаются создать в США, поэтому Российская Федерация продолжает оставаться врагом Запада номер один. Такой вывод можно сделать, проанализировав итоги саммита "Большой семерки".

Зато Европа, которая после Второй мировой войны полностью забыла о том, что вообще такое "независимость", в вашингтонскую картину мира вписывается просто идеально. Надежды на то, что агрессивная политика Дональда Трампа заставит европейцев отвернутся на Соединенных Штатов, похоже, так и будут оставаться надеждами. Угасающими, к тому же.

Удивительно, но факт — желание американского правительства сдерживать Россию путем санкций, которые больно бьют прежде всего по европейцам, практически никак не уменьшает намерение ЕС и дальше плестись в хвосте американской политики.

В Вашингтоне говорят присоединиться к антироссийским санкциям и понести в результате экономические потери — и в Европе послушно соглашаются. Нет, есть, конечно, отдельные голоса разума, но их почти не слышно в общей какофонии послушно плетущихся "овечек".

"Мы согласны придерживаться политики, целью которой является дальнейшее сдерживание России", — заявила британский премьер Тереза Мэй. И если позиция Лондона в целом не вызывает вопросов, то действия, например, французского руководства, провоцируют даже не вопросы, а сплошное недоумение.

Речь идет об озвученном Эммануэлем Макроном обвинении в адрес России, которая якобы не выполняет минские договоренности. Государство, которое каждый раз настаивает на тотальной безальтернативности минских соглашений, обвиняют в их невыполнении!

На этом фоне совершенно дежурно выглядят обвинения в оккупации Крыма и вторжении на восток Украины.

Собравшись на саммите G7, западные политики обвинили российского лидера Владимира Путина в "дестабилизации", "подрыве демократии" и, что вообще очень интересно, "поддержке Сирии". Да, освобождение Сирии от террористической чумы — это, в глазах Запада, что-то плохое.

К счастью для прогрессивного человечества, президент России продолжает демонстрировать твердую позицию по всем основным вопросам, которые ставит Запад.

Россия, таким образом, планомерно движется по собственному пути, в котором нет места "западным ценностям" и прочим извращенным порождениям современного западного мира.