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«Неадекватность» Трампа – непредсказуемая стратегия США

Четверг, 14 Июня 2018 13:24
«Неадекватность» Трампа – непредсказуемая стратегия США Фото из открытых источников

Уже на протяжении полутора лет успешный бизнесмен Дональд Трамп занимает пост президента США. И за это время он уже успел себя зарекомендовать, в качестве непредсказуемого политика. Большинство мировых СМИ слову «непредсказуемость» предпочитают куда более выразительные сравнения. И их вполне можно понять. Ведь дипломатия Трампа имеет свой неповторимый стиль. Он в одно мгновение может высмеять своих иностранных коллег, после чего сразу высказаться о глубоком его к ним уважении.

 

Чего только стоит его непримиримая борьба с КНДР, которая достигнув своего пика привела к встрече лидеров двух государств. Более того, было подписано соглашение о денуклеаризации Северной Кореи. Из этого можно сделать вывод, что та самая непредсказуемость Трампа дала больший результат, нежели адекватные действия предыдущих американских лидеров.

 

Такое положение вещей дает возможность понять, что слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о президенте США имеют огромный смысл. Англичанин отметил, что безумие Трампа является достаточно последовательным. И ведь, если задуматься, подобная стратегия – единственное, что осталось у США на геополитической арене.

 

Американское правительство долгое время занимало главенствующую позицию в мире. Однако с годами у них начало появляться все больше конкурентов, которые за время правления Буша-младшего и Барака Обамы существенно сократили разрыв. И возможно, именно внезапная политика Трампа даст возможность вновь уйти в отрыв. К счастью, у Соединенных Штатов имеются для того все ресурсы. Осталось только подобрать правильный вектор.

 

Дональд Трамп, создавший себе резюме некоего политического беспредельщика, дал правительству США еще один козырь. Американского лидера опасаются из-за его непредсказуемости, а потому он легко может «выбивать» для своей страны нужные ему требования. И не гнушается он это делать даже в отношении своих неоспоримых союзников.

 

 

Как матерый игрок в покер, он до невероятных размеров поднимает ставки даже в тех случаях, когда карты на руках говорят, что лучше оставить разыгрываемую партию другим игрокам. И, как показывает большинство ситуаций, США выходит победителем даже при очень неутешительных раскладах.

 

Возможно, сейчас это единственный возможный вариант для США сохранить свое лидерство на геополитической арене. Но не стоит забывать и тот факт, что единственным государством, которое сейчас относительно спокойно относится к такой политике, является Российская Федерация. А это значит, что она останется и единственным наиболее грозным геополитическим оппонентом для Соединенных Штатов.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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