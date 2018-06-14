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В России назвали главных врагов страны

Четверг, 14 Июня 2018 13:23
В России назвали главных врагов страны Фото из открытых источников

События на геополитической арене отражаются на настроениях простых обывателей самым непосредственным образом — этот нехитрый факт в очередной раз подтвердили сотрудники "Левада-центра", поинтересовавшиеся у жителей Российской Федерации, кого они считают "врагами России".

 

Авторы опроса особенно не удивились, когда оказалось, что в этом году (исследование производится на регулярной основе) стало больше россиян, которые считают одним из главных врагов России Великобританию. То есть, скандал с отравлением Скрипалей сделал свое дело — постоянный информационный фон, назойливо воздействующий на сознание людей, все-таки изменил их отношение к целому государству.

 

Жители России традиционно не доверяют Соединенным Штатам Америки — в этом году процент россиян, которые считают США врагом, увеличился на семь пунктов и составил семьдесят восемь процентов. А вот недоверие к Туманному Альбиону подскочило на пятнадцать процентов и достигло тридцати восьми.

 

В списке "врагов России" уже давно присутствует Украина (враждебным государством ее считают сорок девять процентов жителей РФ), а также Латвия, Польша и Литва — эти страны враждебными считают, соответственно, двадцать шесть, двадцать четыре и двадцать три процента россиян.

 

А вот отношение к Германии несколько изменилось в лучшую сторону — семь процентов россиян пересмотрели свое мнение и решили, что Германия — друг России, а не враг. В общем, публикации в стиле: "Немцы бы и рады отменить санкции, но им суют палки в колеса подлые американцы" сделали свое дело.

 

Друзья России — это, согласно результатам опроса "Левада-центра", Республика Беларусь (дружественной ее считают сорок девять процентов российских граждан), Китайская Народная Республика (другом ее считают сорок процентов россиян), а также Казахстан (тридцать два процента). Кроме того, растет доверие россиян к Индии и Сирии.

 

"Мы видим, как тесно переплетаются настроения людей с событиями на мировой арене — граждане РФ демонстрируют недоверие к государствам, которые раз за разом предпринимают попытки любыми способами очернить Россию, используя для этого абсолютно любые методы. То есть, все происходит довольно закономерно. Такая ситуация, само-собой, характерна не только для России — общественное мнение работает по одним и тем же законам во всем мире", — комментируют результаты опроса его авторы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги враги России россияне
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