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Несмотря на огромные финансовые потери власти Литвы упорно пытаются разорвать любые экономические отношения с Россией. Они называют подобные действия борьбой с российским доминированием. На деле же, Литве приходится тратить огромные суммы денег, часть из которых заимствуется у Евросоюза. Так чем же сулит такая отчаянная русофобия Литве в будущем?

Литва, как и подобает борцам с советским прошлым, сейчас активно работает над уничтожением своего наследия. Наиболее ярким тому примером является закрытие Игналинской АЭС. Столь масштабный проект, как и следовало ожидать, оказался чрезвычайно дорогостоящим и на него уже потратили порядка 1,5 млрд евро. Но и это еще не все.

Местным властям придется вложить еще 1,5 млрд евро для окончательного закрытия. В свою очередь, ЕС не сильно радует перспектива столь дорогой операции. Выход Британии из союза грозит уменьшением бюджета в целом, а значит, существует вероятность, что Литве придется выкладывать деньги на закрытие «Игналинки» из собственного кармана.

Но не стоит забывать и о том, что АЭС производила колоссальные объемы электроэнергии. Это давало возможность государству не только обеспечить себя необходимым электричеством, но еще и заниматься экспортом данной продукции. Только приблизительные подсчеты дают понять, что Литва благодаря своей борьбе с «ветряными мельницами» теряет около 10 млрд евро.

На этом разрыв отношений с Россией со стороны Литвы не заканчивается. Сейчас активно обсуждается возможность выхода из электрокольца БРЭЛЛ. По подсчетам одного из литовских операторов системы электропередач Litgrid, работа над переформатированием всей электросистемы государства будет стоить немалых денег – порядка 650 млн евро.

Учитывая тот факт, что ЕС также не видит подобный проект достаточно целесообразным, Литве вновь придется справляться на энергетическом рынке своими силами. Кроме того, отключение от БРЭЛЛ может негативно сказаться на энергоснабжении в целом.

Также не стоит забывать, что Литва является и активным борцом с Россией путем санкций. Минус всей этой борьбы заключается в том, что убытки, в большей мере, несет именно прибалтийское государство. Подтверждением тому являются цифры до и во время появления экономических ограничений. До политики санкций общий объем экспорта в Литве был 24,4 млрд евро, но позже он подвергся значительному ухудшению.

Ограничения в отношении России привели к потере 2 млрд евро в год, что является достаточно существенной суммой. К тому же, подобная политика приводит к ослаблению аграрного бизнеса, который активно сотрудничал с РФ.

Несмотря ни на что Литва продолжает вести неравную борьбу на экономическом поле боя. Возможно, в скором времени, власти Литвы смогут осознать нецелесообразность подобного поведения и поменяют политику популизма, в которой именно Россия не дает развиваться уверенному в себе государству. Только такой подход к внешнегосударственным отношениям приведет к обнаружению выгодных для страны путей развития.