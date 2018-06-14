В гостях у сказки, или зачем в действительности Пашинян прибыл в Москву?

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Со дня назначения на должность премьер-министра Армении Никол Пашинян посещает Россию уже второй раз. Его второй визит состоялся 13 июня. Формальный повод поездки — участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Но, как водится в политике, спортивные соревнования — лишний повод обсудить насущные проблемы

И всё-таки зачем Пашинян приехал в Москву? Здесь есть ряд причин. Во-первых, новоиспечённому главе правительства Армении нужна поддержка, дабы окончательно развеять сомнения о геополитической ориентации его страны. Накануне и после «бархатной революции» ряд экспертов и СМИ, включая Царьград, предупреждали о том, что фактически государственный переворот в Армении состоялся по лекалам американского идеолога ненасильственных революций Джина Шарпа. Партия Пашиняна «Елк» в своё время выступала за выход страны из ЕАЭС.

Почти месяц назад в Сочи уже прошла первая встреча Пашиняна с лидерами тех стран, от союза с которыми он отговаривал Армению в парламенте. Однако, несмотря на опасения, армянский премьер-министр всячески давал понять, что "никто и никогда не ставил под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений».

В другом заявлении он подчёркивал, что "в дружественных и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап». Хотелось бы знать, какой именно. Пока новое правительство Армении не принимало каких-то решений, вызывающих открытую тревогу в Москве. Кроме одной — состав армянского правительства. Но об этом чуть позже.

Во-вторых, лидеру Армении надо удостовериться в том, что Россия привержена безопасности Еревана, и, возможно, Пашинян попросил Владимира Путина дать публичные гарантии на этот счёт. На фоне стремления Пашиняна ввести в переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию представителей сепаратистов и продолжающейся гонки вооружений в Закавказье всё ещё велика вероятность боестолкновений на линии соприкосновения огня. Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев поучаствовал на открытии воинской части ракетных войск, чей арсенал пополнился белорусскими ракетными комплексами «Полонез». В свою очередь, Армения в прошлом году получила от России «Искандеры». Не исключено, что армянский премьер пожаловался Путину на партнёров из ОДКБ, на ту же Белоруссию, которая отдаёт предпочтение Баку.

В-третьих, ЧМ-2018 может быть использован как подходящий повод, чтобы свести лицом к лицу Алиева и Пашиняна для возобновления находящихся в подвешенном состоянии переговоров по Карабаху. Есть и более приземлённые темы, связанные с положением граждан Армении в России. С 1 июня армянским водителям, перевозящим пассажиров из Армении в Россию и обратно, было запрещено пересекать российскую границу без межгосударственной лицензии.

Теперь о том, о чём было заявлено в начале материала: кто управляет страной-союзницей России после майских перемен. Пост вице-премьера занимает Тигран Авинян, который пару лет назад неприлично отзывался о сотруднике «Россия 24», а также выкладывал в Facebook карикатуры на Путина. Министр территориального управления — Сурен Папикян, член правления партии «Гражданский договор», существующей на гранты американского Фонда поддержки демократии (NED). Папикян как-то возмущался тем, что в одной из средних школ Еревана были заметны цвета российского флага. Отдельно стоит сказать о Даниэле Иоаннисяне, которому Пашинян доверил писать новый избирательный кодекс. Иоаннисян — бывший оппозиционер, армянский аналог Навального. В числе его партнёров числится всё тот же NED, предоставивший политику около 60 тысяч долларов на изучение «минусов» вступления Армении в ЕАЭС. Другие партнёры Иоаннисяна — Фонд Сороса и Европейский фонд по поддержке демократии (EED).

"Данные фонды финансируют Иоаннисяна с целью дискредитации ЕАЭС, ОДКБ, российско-армянских отношений в целом", — пишет агентство EADaily.

С американскими НКО связан и замминистра диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян. Родившийся в Париже чиновник проработал в Transparency International (TI) и являлся координатором программ Фонда Сороса. Этот милый человек однажды отметился недружественными действиями по отношению к Кремлю. Есть фотография, где он держит оскорбительный плакат в адрес главы российского государства. Тер-Григорян является также советником вице-премьера по экономике, и можно догадываться, какие советы он будет давать правительству. Кстати говоря, шеф Тер-Григоряна — Мизаил Айрапетян, председатель армянского филиала американской НКО «Гражданское образование и молодёжь» с центром в Нью-Йорке. Министр по делам диаспоры нередко выступал с антироссийскими заявлениями и критиковал вступление в ЕАЭС.

На евроинтеграцию ориентирована и министр труда Мане Тандилян, работавшая главбухом в американской компании Synopsys. Тандилян из партии «Елк» уверена, что армянские товары более востребованы на европейском рынке, и видит «плюсы» в выходе Армении из ЕАЭС. В Transparency International состоял и глава Совета национальной безопасности Армен Григорян, исполнявший там функцию координатора избирательных программ.

Тот, о ком можно безо всяких «но» и «если» говорить с приставкой «антироссийский», — это начальник Государственной контрольной службы Давид Санасарян. Мало того, что когда-то Санасарян входил в прозападную партию «Наследие», так он был среди тех, кто закидывал яйцами посольство России и требовал вывода российской военной базы из Гюмри.

И вкратце о некоторых других членах кабмина. Вице-премьер Мгер Григорян — член Всемирного банка. Министр финансов Атом Джанджугазян состоял в Агентстве США по международному развитию (АМР США). Министр культуры Армении Лилит Макунц окончила Университет Тафтса и работала в Корпусе мира США. Министр охраны природы Эрик Григорян получал финансирование от Amnesty International для развития НКО «Гражданский договор». Одного месяца для проверки на прочность союза Армении недостаточно. Пашинян сравнительно недавно сформировал кабмин.

Из приведённого выше списка видно, что почти каждый член в правительстве Пашиняна либо окончил западный вуз, либо работал на американских НКО. Напомним, что такие организации, как Фонд поддержки демократии (NED), Фонд Сороса и финансируемая им Transparency International, причастны почти ко всем «цветным революциям» в мире, в том числе у границ России. Так что при всём уважении, с которым новый лидер Армении наведался в Москву, оценивать его стоит исключительно по делам. Ибо бывший премьер Грузии Михаил Саакашвили тоже говорил о дружбе и мире, пока не развязал войну в Южной Осетии.

Гасанов Камран

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