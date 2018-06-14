Бойкот ЧМ-2018 в России - кто раздувает пламя вражды?

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Чем активнее Россия готовится к достойному проведению мирового футбольного праздника, тем более отчаянными и дерзкими становятся попытки если не сорвать Чемпионат мира-2018, то, хотя бы, максимально омрачить его для нашей страны. Кто же стоит в первых рядах "борцов с чемпионатом" и кто на самом деле ими управляет?

Крика и визга по данному поводу, как водится, больше всего раздается из сопредельной Украины. Ее официальные лица стараются опередить друг друга в антироссийских заявлениях и перещеголять каждого из коллег в их развязности и агрессивности. так, вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выдала вот что: "Это возмутительное лицемерие – праздновать честную игру в стране, которая не уважает никаких правил. Россия хочет обмануть мир своим срежиссированным фарсом!"

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов пошел еще дальше - не поленился настрочить министрам спорта 31 страны кляузы, смысл которых сводится к одному: призыву бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Своим достижением "ударник эпистолярного фронта", (которому, очевидно, нечем больше заняться на своем посту), не замедлил, по обыкновению чиновников "нэзалэжной", похвалиться в Facebook:

"Написал письма на всех министров, ответственных за спорт, из 31 страны, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Напомнил, что Россия проявила агрессию по отношению к Украине, удерживает украинских политзаключенных, в том числе крымского режиссера Олега Сенцова, и намерена использовать футбольный чемпионат в своих пропагандистских целях. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне. Покажите Путину красную карточку!"

О начале "всемирного" балагана именно с таким названием - #RedCard4Putin помпезно заявила в Киеве 13 июня некая Международная коалиция по правам человека. Правда, международность ее вызывает крепкие сомнения, поскольку, как оказалось, председателем таковой по совместительству является никто иной, как одиознейший Павел Грод - вице-президент Всемирного конгресса украинцев. Именно он и объявил о начале акции на специально собранной по этому поводу пресс-конференции:

"Сегодня международная коалиция по правам человека начинает кампанию "Красная карточка Путину". Мы делаем это в Киеве, поскольку Украина больше всего пострадала от режима Путина. В течение месяца кампании будут опубликованы аналитические материалы о преступлениях Кремля в Украине и развитых странах Запада. А для поддержания и освобождения политических пленников Москвы по всему миру организуют серию флешмобов и глобальную медиакампанию.

Оккупация Крыма, война на востоке Украины, химические атаки в Великобритании, сбитие самолета - лишь часть известных преступлений путинского режима против человечества, свидетелями которых стало международное сообщество. Поэтому была создана Международная коалиция по правам человека, в которую входят общественные организации и отдельные личности со всего мира. Кампания "Красная карточка Путину" призвана объединить журналистов и активистов, чтобы донести миру, что агрессор не может оставаться безнаказанным!"

Если я правильно понимаю господина Грода, то данная "международная ассоциация" как раз и была слеплена специально под "антифутбольно-антироссийскую" кампанию. А уж после его заявления о том, что к таковой "к кампании присоединился Всемирный конгресс украинцев, который объединяет украинцев в 53 странах мира", становится совершенно ясно, что как раз конкретно именно этим, давно и безнадежно помешавшимся на русофобии конгрессом она и проводится.

Все разговоры деятелей вроде Цинцинадзе, Жданова или того же Грода о "всемирной поддержке" их устремлений и попыток сорвать ЧМ-208 - не более, чем блеф. И это крайне убедительно показало голосование по соответствующему вопросу в Европейском парламенте. Отчаянные старания Украины и ее "друзей" протащить в данном законодательном органе резолюцию с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России, провалились с оглушительным треском. Об этом с глубоким прискорбием поведал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк:

"В конце концов Европарламент не смог объединиться вокруг резолюции с призывом к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, однако он примет резолюцию с призывом к ЕС "сделать заявление с осуждением нарушений прав человека в России и попыток скрыть их под прикрытием чемпионата."

Ну, примет или не примет - еще большой вопрос. да и прислушается ли Европарламент к данному призыву? В текущей геополитической ситуации Европа вряд ли станет лишний раз дразнить Москву в угоду чужим интересам. И речь не только об Украине... На сегодняшний день помимо все не унимающегося скорбного главой главы МИД Британии Бориса Джонсона, тему бойкота ЧМ-2018 продолжают все так же активно педалировать некоторые другие деятели это страны.

Так, британское издание Financial Times разразилось по этому поводу крайне едкой статьей, смысл которой сводится к тому, что, оказывается, Чемпионат мира по футболу показывает ограниченность санкций Запада против России. И это, кончено же, очень плохо, просто недопустимо! А как еще прикажете понимать такой, к примеру, пассаж:

"Всего три месяца назад президент РФ Владимир Путин считался международным изгоем, а мировое сообщество обвиняло страну в причастности к отравлению в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Примерно через месяц миллиарды людей смогут увидеть, как глава Кремля вручит Кубок мира ФИФА Лионелю Месси, Криштиану Роналду или другой футбольной суперзвезде. В Кремле считают, что успешное проведение Чемпионата мира в России, несмотря на широко распространенную критику в ее адрес, станет дерзким геополитическим триумфом."

Financial Times напоминает о том, что Россия выиграла право на проведение турнира в 2010 году, когда в глазах "коллективногозапада" она еще была "хорошей", "послушной" и вела себя "правильно": "Тогда Кремль, номинальным главой которого был прозападный Дмитрий Медведев, все еще занимался повышением своего международного престижа. Годом ранее президент США Барак Обама заявлял о намерении "перезагрузить" отношения с Москвой".

Однако, с того времени многое изменилось - наша страна начала творить ужасные вещи. Говоря по-простому, перестала проявлять покорность и вздумала иметь собственное мнение и собственную позицию на мировой арене: "С тех пор имидж РФ резко ухудшился из-за целого ряда событий и спорных вопросов, в частностии аннексии Крыма, поддержки Россией президента Сирии Башара Асада, отказа признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, предполагаемого вмешательства в американские выборы и отравления Скрипаля".

Ну как после этого можно доверить коварным и наглым русским проведение Чемпионата?! Да еще позволить им показать, что на "страшные и ужасные" западные санкции они плевать хотели? В итоге, издание делает "убийственный вывод": "Множество влиятельных россиян, которые находятся под санкциями, принимали участие в подготовке к чемпионату. Восемь из 11 городов, в которых будут проходить матчи, связаны с попавшими под санкции лицами.Это дает России возможность показать, что действие экономических санкций является ограниченным."

Похоже, что кое-кто на Западе намерен не мытьем, так катаньем изо всех сил и до последнего момента добиваться того, чтобы испортить предстоящий всемирный праздник футбола и как можно более основательно облить грязью и нашу страну, и ее лидера. "Сборная" из мелких шавок Киева и мнящих себя грозными львами политиков Лондона играть против России честно не намерена. Жаль, что политика - не футбол и удаления с "поля" в ней не предусмотрено даже за самые грязные приемы...

Александр Неукропный специально для Planet Today