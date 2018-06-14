Сингапурская вежливость Трампа грозит вылиться в импичмент

Фото из открытых источников

Наряду с теми, кто возлагал огромные позитивные надежды на встречу президента КНДР и Дональда Трампа, нашлись и те, кто не преминул облить действительно знаковое событие в мировой политике не просто грязью, а помоями. В первых рядах критиков встречи в Сингапуре оказались правозащитники и демократы США которые, считают, что за рукопожатие «диктатору» Ким Чен Ыну надо принимать юридические меры. Грозит ли Трампу импичмент?

12 июня в Сингапуре состоялся исторический саммит. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, предполагающее ядерное разоружение КНДР, «гарантии безопасности» от США и отмену военных учений Южной Кореи и США. Несмотря на прорыв, многие критики начали вовсю «поливать грязью» главу Белого дома. На брифинге почти половина вопросов от американских журналистов касалась темы прав человека. Мол, как президент Соединённых Штатов может жать руку и тем более договариваться с «диктатором» Кимом?

"Если бы (Барак) Обама сделал то, что делает Трамп, республиканцы потребовали бы его импичмента», — The Hill цитирует консервативного писателя Эрика Эриксона. Эриксон возмущается тем, что «флиртуя с коммунистическим монстром» и «делая пиар» КНДР в Азии, в то же время Трамп отрекается от лидерства в «большой семёрке». Напомним, на минувшем саммите G7 президент США разругался со своими партнёрами из Европы и Канады, отказавшись от подписания итогового коммюнике.

Эриксон считает, что дипломатия, направленная на предотвращение ядерного вооружения Северной Кореи, — отличная идея, но она не достигла своей цели. "Президент портит G7, настаивает на возвращении русских в эту организацию, а затем улетает в Сингапур, чтобы вежливо улыбаться человеку, который регулярно убивает своих людей», — заключает американский писатель.

На импичмент открыто намекают и ведущие телеканала CNN. Его политический обозреватель Дана Бэш во время передачи Inside Politics аргументировала в таком же ключе, как и писатель Эриксон. Если бы президент Демократической партии «не просто сел, но и со всей помпезностью» встретил Ким Чен Ына, то это было бы «худшей вещью в мире», и последовали бы немедленные призывы к импичменту, сказала Бэш. «Я имею в виду, что консервативные радио, консерваторы в целом набросились бы с кулаками на президента-демократа», — заявила Бэш, возмущённая тем, что Трамп поставил американский флаг «на один уровень» с северокорейским.

Может ли критика за сделку с «диктатором» вылиться в импичмент главы Белого дома? Американист Александр Домрин уверен, что никаких оснований для импичмента Трампа нет. Домрин отметил, что по Конституции США президент — не только верховный главнокомандующий, но и «человек, который формулирует внешнюю политику страны». Поэтому решения по КНДР принимаются в рамках законных полномочий главы государства. Эксперт напомнил, что за аналогичные действия в отношении Кубы бывшего президента Барака Обаму никто в отставку не отправил. «Это очередная попытка демократов раскачать лодку, потому что в ноябре этого года будут промежуточные выборы — переизбрание всех членов Палаты Представителей и трети Сената. Им до ноября надо держать антитрамповскую и одновременно русофобскую истерику для того, чтобы хотя бы кого-то там в ноябре провести в конгресс США», — сказал Домрин

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что хотя Трампу удалось сделать то, чего до него не мог добиться ни один американский президент, Трамп «попал в сети своего же успеха». Добиваясь положительных результатов в экономической ситуации или же в дипломатии, он вызывает на себя ещё большую ненависть оппонентов, полагает Ордуханян.

"Ненависть к Трампу будет, безусловно, усиливаться. Если у него будут неуспехи, то возникнет злорадство, если у него будут успехи — зависть. И то, и другое приведёт к ожесточению конфронтации и ухудшению положения внутри страны. Американское общество расколото, а Трамп — очень хороший показатель этого раскола»,— рассказал эксперт.

Ожидает ли Трампа наказание за его корейские дела, сказать трудно. Ведь решение по Корее, как сегодня сказал на брифинге глава МИД России Сергей Лавров, — «рамочное». Остаётся ещё много вопросов. Будет ли денуклеаризация только КНДР или всего Корейского полуострова? Импульсивная манера Трампа допускает и последующее сворачивание сделки под тем или иным предлогом. Так что, почувствовав на себе давление Конгресса, американский президент может пойти на попятную. Во многом именно под таким давлением Трамп и принял решения по высылке русских дипломатов в связи с «делом Скрипалей» и бомбардировкам Сирии в ответ на химическую провокацию под Дамаском.

Гасанов Камран

Источник