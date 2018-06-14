Миграционный скандал Франции и Италии всколыхнул всю Европу

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Министр экономики Италии Джованни Триа отказался от рабочего визита в Париж, где должен был встретиться со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром. Это произошло после того, как МИД Италии вызвал для выражения протеста посла Франции из-за позиции его страны по поводу истории с нелегальными мигрантами на судне «Аквариус», принадлежащем одной из «правозащитных» организаций.

Эти структуры за гранты Сороса и Ко организовали безотказное «такси» между Африкой и Италией для завоза в Европу сотен тысяч нелегальных мигрантов со всего мира, которых подбирают прямо у берегов Ливии. Каждый из «пассажиров» заплатил за перевоз через Средиземное море действующим в смычке с «правозащитниками» контрабандистам живого товара больше денег, чем имеется в банке у среднего европейца, за счёт которых «беженцы» намереваются жить в дальнейшем, перетащив в Европу за собой и своих многочисленных родственников.

Тем не менее эти люди воспринимаются обычно умело обработанным левыми и либералами общественным мнением Европы как жертвы нужды и лишений, военных действий, достойные всяческой помощи. Италия при новом правительстве пытается избавиться от этого лицемерия, вспомнить о своих собственных гражданах, их традициях и культуре, размыть, а потом и похоронить которые призвана организованная глобалистами и криминалитетом массовая нелегальная миграция в Европу.

За «цинизм» ответите

Поэтому Рим решил не оставлять без ответа заявление официального представителя французского правительства Бенжамена Гриво, который назвал действия итальянских властей в случае с «Аквариусом» «циничными и безответственными».

Гриво привёл также слова своего президента Эммануэля Макрона, заявившего о «драматической гуманитарной ситуации» на борту судна, которую переживали находившиеся там свыше 600 «нелегалов». Макрон, слова которого передал Гриво, счёл себя вправе напомнить итальянцам «о международном морском праве, которое говорит, что в случае бедствия ближайший берег принимает на себя ответственность за приём», и что французы в таком случае так бы и поступили.

Как это было

После того, как состоятельных, но незваных гостей отказалась принять также Мальта, тех пригласила к себе Испания, новое левое правительство которой не может ни в чём разочаровать глобалистов, а премьер Педро Санчес не только впервые в истории отказался присягать на Библии, но и уже спровоцировал басков присоединиться к каталонцам с целью ликвидации целостности страны. На стороне мигрантов, которых следовало просто вернуть туда, откуда они приплыли, выступили также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), ЕС и целый ряд европейских политиков. Они пеняли на то, что на судне находились свыше сотни детей и несколько беременных женщин.

Среди «бросивших камень» во вступивший в борьбу с глобалистской мафией Рим были Еврокомиссия и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Эти голоса стали большим разочарованием для тех, кто поверил, что Евросоюз серьёзно взялся за ум и намерен превратить — хотя бы временно — в ручеёк угрожающее смести «старую» Европу миграционное цунами.

Все они выступили против соответствующего решения заместителя премьер-министра, главы МВД Италии Маттео Сальвини, лидера одной из победивших на последних парламентских выборах партии «Лига», большого друга России. Это было порицание позиции политика, который написал в своём Facebook, что хочет «гарантировать мирную жизнь этим детям в Африке и нашим детям в Италии», и что Рим таким образом «говорит "нет" торговле людьми и нелегальной миграции».

В результате скандала под вопросом оказался запланированный на 15 июня визит в Париж премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Сальвини потребовал в этой связи от Франции «официальных извинений», указав, что если их не будет, Конте «поступит правильно, если не поедет во Францию».

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези также заметил, что «несогласие должно быть выражено в формах и способах», соответствующих дружеским отношениям, существующим между обеими странами. Рим дал ясно понять Парижу, что столь «неоправданный тон» ставит под угрозу отношения между Италией и Францией.

А Васька слушает, да ест

А между тем, пока «Аквариус» со своими намеренными злоупотреблять европейскими законами и нацелившимися на халяву в Европе 629 пассажирами следует к берегам Испании, в Сицилию сегодня пришёл корабль Береговой охраны Италии. С него были высажены в порту Катаньи свыше 900 нелегальных мигрантов из Эритреи, Судана, Мали и ещё ряда африканских стран, где нет никаких военных действий, и поэтому в принципе не может быть «беженцев», да ещё с такими толстыми кошельками. Это произошло, несмотря на то, что новое итальянское правительство обещало сицилианцам прекратить использовать их остров как накопитель для нелегальных мигрантов.

Тут-то и выяснилось, что такое обещание легче дать, чем выполнить, так как тот же Сальвини накануне заявил, что если миграционный бизнес неправительственных организаций (НПО) необходимо пресечь, то «Береговая охрана и ВМС могут продолжать спасать жизни». То, что он к этому добавил, что «другие страны должны продолжать помогать нам» в этом, мало что меняет. Ведь мигранты продолжают высаживаться на берегах Италии, и не так уж важно, каким образом они туда добрались. Сальвини и его коллеги по новому правительству замахнулись на такую могущественную глобалистскую мафию и такой грандиозный проект (замещение чуждыми элементами населения Европы), что двигаться по этому пути они решили, видимо, постепенно, начав с соросовских НПО.

Пощёчина под грохот канонады

Пощёчина в Катаньи, скандал с «Аквариусом» и вызванный им конфликт между Италией и Францией разворачиваются на фоне дебатов о реформе европейской системы предоставления убежища и вообще борьбы за будущее Европы, которую ведут глобалисты, имеющие своих ставленников в Брюсселе и правительствах многих европейских стран, со своими противниками. В роли последних выступают политические партии и политики, транслирующие настроения теряющих почву под ногами «старых» европейцев, которым уже удалось победить на выборах в ряде европейских стран и приблизиться к этому на расстояние вытянутой руки — в некоторых других. Ущербную миграционную политику намерены пересмотреть даже в Германии, куда и направляется основной поток «нелегалов». Хотя искренность немецких властей вызывает вопросы.

В авангарде этого процесса находятся Венгрия и Австрия, которая уже начала закрывать нарушающие законы экстремистские мечети и высылать их имамов. Жёсткую позицию в отношении нелегальной миграции занимают Польша и Словакия. Италия грозится депортировать сотни тысяч мигрантов. Как предупредил Сальвини, «хорошая жизнь для нелегалов закончилась, им пора паковать чемоданы».

И всё же, как мы видим на примере Катаньи, на головы жителей которой свалилась сегодня почти тысяча «нелегалов», реальность такова, что всех, кто не хочет скорой гибели Европы, ожидает упорная и суровая борьба, успех в которой не гарантирован.

Латышев Сергей

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