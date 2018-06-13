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На какие вопросы у Владимира Путина нет ответа?

Среда, 13 Июня 2018 15:36
На какие вопросы у Владимира Путина нет ответа? Фото из открытых источников

«Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова людей и смотрю на их дела». (Конфуций).

 

7 июня 2018 года в России прошла очередная «прямая линия» 16-ая по счету телевизионная встреча граждан с Президентом РФ Владимиром Путиным. Что можно выделить на этот раз?

 

- Формат контакта с людьми сократился. Вопросы президенту в большинстве задавали телеведущие. В студии с президентом находилась «зелёная молодежь». 

- Репортажи корреспондентов из регионов свидетельствуют о неустройстве, о закрытии школ, больниц в городах и селах России. 

- В. Путиным не раз отмечено, что за проблемы в стране должны отвечать чиновники, то есть требуется  виновный для наказания - «стрелочник».   

 

Большое видно на расстоянии. За истекшие годы системы власти «однополярной» идеологии в России, можно спроецировать будущее и на ближайшее время.

 

Первое. Экономика «проседает» с периодами горизонтальной стабильности и последующего обвала. Это видно и без статистики, хотя бы потому, что в стране  почти не осталось никаких промышленных товаров отечественного производства.  В этой связи следует вывод, что развития экономики в рамках существующей системы – нет.

 

Второе. Благие намерения Президента заканчиваются дурными делами в регионах.

 

Например, по Указу Президента 2012 г. требовалось увеличить зарплаты врачам и учителям. Но источников финансирования к тому - не было. Бюджеты регионов пусты. 

 

В результате, чтобы исполнить Указ (в рамках бюджета) - число врачей, учителей сократили, больницы, медпункты, поликлиники,  школы в городах и селах позакрывали. 

 

Об этом свидетельствуют жители города Струнино Владимирской области: «Врачей нет, больницу и детскую поликлинику закрыли». Вторят им и жители села Старая Суртайка Алтайского края: «Готовятся закрыть в селе единственную школу». 

 

В 2018 г. Президент хочет поднять пенсии, которые от роста цен обесценились, приблизившись к размеру квартплаты. А как сделать? – Ведь экономика не развивается. 

 

Коварные советники шепчут ему - сократить число пенсионеров. А чтобы не было протестов - «душить медленно, как удав», отбирая у пожилых от пенсии по полгода. Люди трусливы, равнодушны, эгоистичны,  и заботятся только о себе и протестовать, когда отбирают время от пенсии у других – не будут. Так, постепенно можно ограбить всех. 

 

Президент, слушая советников, готовится подписать закон о лишении части людей пенсии, повысив им пенсионный возраст. В результате это приведёт к досрочной смерти миллионы человек. Сокращение людей в России ускорится.  По замыслу советников, чтобы граждане, стяжая миллиарды безумию капитала, умирали бы на рабочем месте - на «стройках шубохранилищ» для олигархов и чиновников. 

  

Третье. Президент, не заявляя открыто, хочет он или нет, но поддерживает курс на рост цен.  Например, все последние двадцать лет цена на бензин постоянно растёт. На самый ходовой в России бензин марки Аи – 92 за 20 лет цена выросла в 20 раз!  С 2,05 руб. - в июне 1998 г. до 42,07 руб. за 1 литр - в июне 2018 г. 

 

Квартплата (в целом) выросла в 60 раз! 140 рублей - в 1999 г. и 8500 руб. - в 2018 г.

 

Кто в России может похвастаться, что его доход за 20 лет вырос в 60 или хотя бы в 20 раз? – Единицы из тех самых миллиардеров и коррумпированных чиновников. 

 

Постоянный рост цен свидетельствует, что цены будут расти и далее. 

 

- Это путь в нищету, разруху, социальную напряженность. Это результат незнания, как развивать экономику. Итог банкротства «однополярной» системы идеологии. 

 

Придёт время, а для некоторых уже оно пришло, что зарплаты и пенсии не хватит, чтобы оплатить коммунальные услуги за проживание в своей квартире. – И что тогда?

 

Куда идут деньги от ограбления народа путём роста цен? 

 

– Они попадают к монополистам, миллиардерам и связанным с ними коррумпированным  государственным чиновникам, заинтересованным в росте цен. 

 

В капиталистическом мире  существует «клапан отвода избыточного давления в обществе», когда награбленные монополиями у народа деньги, государство изымает в виде прогрессивных налогов на высокие доходы, пополняя ими бюджет и социальные фонды. Так соблюдается некоторая стабильность. В России этого «клапана» нет, но есть рост цен, ведущий к нищете людей.

 

Нищета народа и сокращающаяся экономика - путь, по которому идёт Россия. Нищета – это расплата за глупость, за трусость, за раболепие и  господство.

 

Не многим ранее 8 мая 2018 г. в Государственной Думе РФ проходило утверждение кандидатуры Дмитрия Медведева на пост Председателя Правительства РФ. При этом выступали лидеры парламентских  партий:  Г. Зюганов, В. Жириновский, С. Миронов. 

 

Критикуя работу правительства за предшествующие годы, лидеры партий говорили, что вносили предложения Президенту В. Путину. – О том, как снизить нищету народа, как поднять экономику, предлагали пути пополнения бюджета, не связанные с ростом цен и ограблением народа. Однако их предложения проигнорировали. 

 

Как выразился лидер партии ЛДПР В. Жириновский: «Никто на нас не обращает внимания. Бегаем, тут в Думе вокруг партии власти, как три поросенка».

 

По правде сказать, и саму «партию власти» ни о чём не спрашивают. Партии - «декорации» ложной демократии. 

 

Политика управления в России ведёт к концентрации капитала у монополий и олигархов. Целенаправленно производится рост цен внутри страны на контролируемые государством энергоресурсы. – Это в свою очередь ведёт к инфляции, снижению  реальной стоимости зарплат и пенсий, обнищанию народа, сокращению покупательного спроса. От этого происходит сжатие отраслей российской экономики, которая порождает безработицу и истощение бюджета. Как следствие -  уничтожение здравоохранения, образования, социальной сферы. А в итоге наблюдаем сокращение населения России.  

 

Вследствие сжатия экономики,  в России нет возможности вкладывать финансы, заработанные от продажи нефти и газа (сотни миллиардов долларов) в своё развитие.  Потому государство хранит капитал не в рублях, а в иностранной валюте. Финансы России работают на экономику других стран. 

 

Посмотрите  - ведь США не переводит свои доллары в рубли, не инвестирует своими капиталами экономику России.

 

Во время «прямой линии» телеведущий, видя то, как В. Путин уверенно отвечает, задал ему вопрос: «Есть ли такой вопрос, на который у вас нет ответа»? В. Путин понял шутливый намёк и, слегка смутившись, тоже  отшутился, что - вот на этот вопрос у него ответа нет. 

 

Есть ли вопросы, на которые у Президента нет ответа?

 

           - Как снижать в России цены на бензин?

           - Как снижать цены на энергоресурсы, на квартплату?   

           - Почему все цены в России, не смотря ни на что растут, а не снижаются? 

           - Наконец, как остановить разрушение, нищету и гибель народа России? 

 

Вот на эти вопросы  у В. Путина ответа нет.

 

Можно и нужно снижать цены, увеличивая благосостояние народа и страны. То, чего не знает один, то по силам коллективному мышлению – при демократии.  Критика без предложения - разрушает, а предложение лучшего - созидает.

 

Есть у России новая модель устройства подлинно демократического государства. Механизм настоящей демократии  изложен в «Манифесте демократии – власти Чести, Совести и Ума». Его текст можно найти и ознакомиться с ним - в Интернете. Свобода слова в политике, равные права, запрет на господство одной идеологии, прописанные в Конституции РФ - это путь к развитию и к жизни. 

 

Владимир Гарматюк специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Политика Путин
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