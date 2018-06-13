Что скрывается за дружескими улыбками Ким Чен Ына и Трампа?

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Двенадцатого июня 2018-го года на сингапурском острове Сентоза произошло поистине историческое событие — Дональд Трамп и Ким Чен Ын, лидеры Соединенных Штатов Америки и Корейской Народной Демократической Республики, встретились и пожали друг другу руки.

Встреча лидеров государств, идеологии которых находятся просто-таки на диаметрально противоположных полюсах, произвела определенное впечатление на всю мировую общественность. Трамп и Ын провели разговор один на один (если не считать переводчиков), а затем к беседе подключились высокопоставленные лица с обеих сторон.

В частности — Джон Болтон (советник по нацбезопасности США), Майк Помпео (государственный секретарь США) и Джон Келли (глава администрации Белого дома). Начальник американского Национального экономического совета Ларри Кудлоу так разволновался, что его сразил сердечный приступ. "Пожелаем этому великому человеку скорейшего выздоровления", — прокомментировал ситуацию Трамп.

"Дружеское" рукопожатие, фотографии которого мгновенно разлетелись по всему миру, свидетельствует о новой эпохе в истории Северной Кореи. Партийная верхушка КНДР, судя по всему, решила идти по тому же пути, который в свое время выбрал Китай, ныне представляющий собой одну из самых внушительных в экономическом плане держав.

"Нам предстоит решать большие проблемы", — заявил Трамп после первых тридцати минут переговоров. "И мы их решим", — подхватил Ын.

Решат ли? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Слишком уж много "если" присутствует в уравнении. Никто ведь, на самом деле, не знает, каковы истинные мотивы сближения с Западом, якобы инициированного северокорейской стороной. То ли в стране все стало совсем плохо (наблюдения показывают, что нет), то ли это какие-то личные мотивы (поговаривают, например, об услугах западной медицины, в которых нуждается северокорейский лидер), то ли американские санкции все-таки сделали свое дело и просто не оставили КНДР других вариантов, кроме как сотрудничать с США.

В любом случае — северокорейский кризис не дошел до стадии горячего конфликта, и это очень позитивный момент. Потому что какими бы сложными не были дипломатические взаимодействия, этот вариант примерно в миллион раз лучше, чем любая, даже самая "молниеносная" война. Тем более, что молниеносных войн, как показывает история, и не бывает — любой вооруженный конфликт затягивается надолго.