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Россия продолжит защищать права Донбасса

Среда, 13 Июня 2018 13:55
Россия продолжит защищать права Донбасса Фото из открытых источников

Россия не собирается оставлять республики Донбасса наедине со своими проблемами. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Кроме того, дипломат акцентировал внимание на пассивности других сторон, занятых в конфликте, в отношении урегулирования ситуации.

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал свое видение ситуации на Донбассе. Дипломат, подводя итоги переговоров в Берлине, отметил, что украинские власти намеренно саботируют выполнение условий Минского формата. В свою очередь, считает Лавров, кураторы европейских стран закрывают глаза на подобное неприемлемое отношение к мирному пути решения конфликта.

 

Об этом рассказал журналистам политический деятель ДНР Мирослав Руденко. По его словам, Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что актуальный документ «Минск-2» существует уже на протяжении трех лет. За это время представители Украины не единожды срывали возможности движения в направлении урегулирования конфликта мирным путем. Подтверждением тому является и занятие украинскими войсками так называемой «серой зоны», границы которой были очерчены еще в 2016 году. Подобный шаг сводит на нет любые попытки «Нормандского формата» решить непростую задачу восстановления мира.

 

Политик отмечает, представители российской дипломатической команды стараются максимально точно передать существующий порядок дел международному сообществу. В том числе и бездействие государств-кураторов минских соглашений. Представители Германии и Франции продолжают действовать в прежнем направлении, а именно – не замечать негативную деятельность со стороны украинского правительства.

 

 

Подобное освещение действительности со стороны МИД РФ, считает Мирослав Руденко, должно положительно сказаться на будущих переговорах. Ведь подобные заявления должны способствовать более активному общению западных кураторов с представителями Украины. В противном случае правительство Порошенко, ощущая свою безнаказанность, может вернуться к стратегии полномасштабных военных действий.

 

Политический деятель ДНР заметил также, что не стоит забывать и о США. Это государство хоть и не является представителем «Нормандского формата», однако имеет прямое влияние на представителей Киева. Американское правительство так же может подталкивать Украину к малоприятным для Донбасса действиям. И это также нужно учитывать.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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