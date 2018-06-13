Капитуляция Ким Чен Ына или стратегия Трампа

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Неуверенное состояние Дональда Трампа во внутренней политике США заставляет американского лидера ставить главный акцент на политику внешнюю. На этот раз президент США решил сделать крупную ставку на себя в качестве миротворца и провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

За небольшой промежуток времени президент США Дональд Трамп успел провести сразу два крупных международных мероприятия. Первым из них был саммит «большой семерки», где американский лидер продемонстрировал все свои навыки шоу-мейкера. Здесь он акцентировал внимание на необходимости возвращения России в число членов саммита, а также отпустил несколько колких комментариев в отношении своих коллег из других стран.

Однако, главным сюрпризом для мира стала встреча Дональда Трампа со своим северокорейским оппонентом Ким Чен Ыном, который, в последнее время, все чаще начинает фигурировать в международных СМИ не как грозный диктатор, а как человек, готовый вести диалог со своими неприятелями.

В первую очередь, важно отметить сам факт встречи этих политиков. Ведь совсем недавно ситуация между государствами накалилась настолько, что грозила перейти в фазу открытого военного противостояния.

Соединенные Штаты не единожды пытались спровоцировать Кем Чен Ына на открытые действия. Подтверждением тому являются проводимые в опасной близости от КНДР совместные учения США и Южной Кореи, а также слух о возможной ядерной атаке на Гавайи войсками Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи, в свою очередь, принял тактику безмолвия, во время которой раз за разом проводились испытания новых ракет.

Видимо, подобный ход событий вовсе не устраивал правительство США, и они приняли решение изменить стратегию. Мирные переговоры, если пытаться читать между строк слова Трампа, выдаются не такими уж и мирными.

К примеру, его фраза, которая гласит, что санкции для КНДР будут сохранены до тех пор, пока не будет полной уверенности в том, что войска Ким Чен Ына не смогут применить ядерное оружие. Ведь это, если задуматься, означает лишь то, что США будет сохранять санкции до того момента, пока в них не отпадет надобность.

В качестве компромисса, Северной Корее пообещали приостановить военные учения рядом с ее границами. Слово «приостановить» намекает на откровенный шантаж со стороны правительства Трампа и, как только КНДР сделает неверный шаг, США тут же может возобновить учения.

Можно ли считать, что переход на такую стратегию помогла Соединенным Штатам получить больший контроль над северной частью Корейского полуострова, нежели ранее? Возможно. Но не стоит забывать и о том, что выход Ким Чен Ына из тени является четким маяком для других стран - КНДР готова идти на диалог. И это уже идет в зачет лидеру Северной Кореи. Так или иначе, каждая сторона переговоров получила свою выгоду из случившегося. Что же будет дальше покажут ближайшие события.