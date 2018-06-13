Россия и США: Для кого Европа важнее?

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Политическая ситуация в мире находится на пороге серьезного переходного этапа. Это подтверждается тем, что отношения между США и лидерами ЕС натянуты до предела. Ярким тому примером стало заявление американского лидера Дональда Трампа на заседании G7, в котором он объявил, что его страна не поддерживает итоговое коммюнике. Становится ясно, что в этих политических и экономических торгах никто не хочет отдавать своих позиций.

Многие политические эксперты считают, что виной столь серьезным обострениям в отношениях между крупными государствами является агрессивная политика Дональда Трампа, который пытается увеличить экономическое влияние США на Европу. Но, по старой традиции, находятся и те, кто ищет в действиях Трампа ставший столь популярным в последнее время «российский след».

Приверженцы идеи российского давления считают, что Трамп лишь отрабатывает свое президентство, которое (по их же версии) он получил благодаря помощи России. Но и это еще не все негативные аспекты деятельности России на территории ЕС.

Как считает британский журналист Эдвард Лукас, Путин и его окружение активно работает над созданием разногласий в западных странах на этнические, социальные, языковые и другие темы.

Такое давление со стороны России привело к тому, что в европейских государствах начинают открыто критиковать НАТО, отмечая его недешевые услуги и агрессивную политику. Несмотря на то, что подобные заявления являются лишь объективным взглядом на ситуацию, подобных доказательств для многих остается предостаточно.

Но, если всмотреться в образовавшуюся проблему глубже, можно понять: именно США пытается удержать под своим влиянием Европу, которая уже настолько окрепла, что готова отправиться в свободное плавание. Явным тому подтверждением является список наиболее активных торговых партнеров Европы. Здесь лидером остаются именно Соединенные Штаты, которые за 2017 год произвели товарооборота со странами ЕС на сумму 631 млрд евро. Россия же является лишь четвертой в этом списке, товарооборот с которой у Европы составил 231 млрд евро.

Для стран ЕС эта цифра составляет лишь 6,2% от общего товарооборота, когда для РФ это 42,2%. Становится ясно, что именно Россия сейчас в большей части зависит от Европы, нежели наоборот. Потому вряд ли российское правительство считает целесообразным оказывать какое-либо давление в отношении их непосредственных экономических партнеров. Кроме того, не так давно Путин отмечал, что около 40% золотовалютных резервов его страны хранятся в евро. А значит, расшатывание ситуации на западе, приведет к нестабильности и самой России.

Стоит отметить, что, с уверенным ростом экономики в Китае, у России появилась еще одна очень важная роль – точкой переправы товаров из Европы в Китай и наоборот. Подобная ситуация также вполне устраивает Путина и его правительство активно работает над тем, чтобы развивать подобную деятельность. Соответственно, это является еще одним доказательством, свидетельствующим, что властям РФ невыгодно оказывать давление на Европу.

Если говорить о США, стоит понимать, что Дональд Трамп является достаточно умным человеком. Он понимает, что геополитическая ситуация в мире стремительно меняется.

В мире уже появилось несколько достаточно мощных геополитических игроков, с которыми в скором времени придется считаться Соединенным Штатам. А потому, очень важно сохранить и приумножить экономическое положение своего государства. Это объясняет многие действия Трампа: попытка удержания Европы под своим крылом, заявления о сотрудничестве с Россией и даже, возможно, улучшение отношений с КНДР.