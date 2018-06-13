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Как Мир поздравил Россию с ее главным государственным праздником

Среда, 13 Июня 2018 08:00
Как Мир поздравил Россию с ее главным государственным праздником Фото из открытых источников

12 июня – не рядовая дата для россиян, в этот день в 1990 году на карте мира возникла современная Россия – молодая и независимая. И вот, как поздравляли сегодня нашего президента и страну из разных уголков мира, от постсоветского пространства, до Запада. 

 

«Рад поздравить всех граждан нашей страны с Днем России. Этот праздник символизирует свободную, устремленную в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков», - обратился к жителям России с поздравлением сегодня Владимир Путин. К нему присоединились главы и представители других государств.

 

Армения 

 

«Глубокие корни взаимоотношений народов наших стран, опирающиеся на прочные узы многовековой дружбы, доверия и взаимной помощи, сегодня способствуют наращиванию двустороннего союзнического взаимодействия Армении и России», - так написал в своем поздравлении Путину и всему российскому народу сегодня президент Армении Самвел Саркисян. «Достигнутые успехи еще более упрочили роль и авторитет России в мировых делах», - подчеркнул он.

 

Белоруссия

 

«Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах», - заявил в своем поздравлении президент Белоруссии Александр Лукашенко.

 

Азербайджан

 

«Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем России. Дружественная Россия сегодня успешно решает вопросы по совершенствованию государственного управления, устойчивому развитию и модернизации экономики, повышению благосостояния народа. России принадлежит активная роль на международной арене», - пресс-служба азербайджанского президента Ильхама Алиева приводит его слова из послания Путину.

 

Узбекистан 

 

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 12 июня — Днем России", — говорится в сообщении на сайте главы Узбекистана. 

 

Абхазия 

 

«Этот день поистине считается точкой отсчета в истории новой российской государственности, которая прошла трудный и героический путь своего становления и развития. Народ России по праву гордится своей Родиной и уверенно смотрит в будущее», - заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

 

США 

 

«От имени президента США Дональда Трампа и всего американского народа я поздравляю Российскую Федерацию и народ России с Днем России. В этот день мы чествуем граждан Российской Федерации и их устремления к демократическим принципам универсальной свободы, гражданским свободам и верховенству закона», - поздравил россиян с историческим праздником глава Госдепа Майкл Помпео.

 

Великобритания

 

«Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника - Дня России», - процитировала пресса королеву Елизавету. 

 

КНДР 

 

СМИ сообщили, что к поздравлениям присоединился и северокорейский лидер Ким Чем Ын. В своем послании он отметил, что «народ России достиг успеха в построении сильной России под руководством Путина, справляясь со всеми вызовами и сложностями».

 

Праздник, известный как «День России» отмечается в эту дату каждый год, а во всех регионах страны проходят яркие массовые мероприятия, посвящённые отечественной истории и культуре. Примите и мои искренние поздравления в эту историческую дату, друзья. С Днём России! 

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия День России
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