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Чем Трамп напугал Украину?

Среда, 13 Июня 2018 07:30
Чем Трамп напугал Украину? Фото из открытых источников

Пока весь мир более или менее сдержанно рукоплещет "исторической" встрече лидеров США и КНДР и приходит в себя от шока после устроенного Дональдом Трампом шоу на саммите "большой семерки" (а также - высказываний его советника после окончания такового), на Украине принялись делать из всего этого собственные выводы. В обычном, впрочем, стиле: "Все плохо!"

 

Прежде всего, после переговоров Дональда и Кима весь украинский политикум, вкупе с тамошним же "экспертным сообществом" отчаянно давит коллективная жаба. Злополучный "Будапештский меморандум", согласно которому весь мир якобы что-то там "гарантировал" взамен отказа от ядерного оружия (которым она в принципе не могла воспользоваться по назначению), не вспоминают сегодня на Украине разве что дурной и ленивый.

 

Тон тут задал никто иной, как сам Порошенко, не преминувший, рассыпаясь в восхищении перед "великим Трампом" и его "решительным лидерством на пути к установлению мира", добавить в эти приторно-медовые словеса приличную ложку дегтя. А именно - "выразил надежду, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине". Очевидно, разницы между собой, любимым, и Ким Чен Ыном, Порошенко не видит в упор. А зря...

 

Впрочем, точку в данном скулеже вполне убедительно поставила украинская политолог Елена Дьяченко  предельно точно объяснившая, чем текст "Заявления о взаимопонимании", подписанного главами Америки и Северной Кореи,   отличается от Будапештского меморандума 1995 года. Все просто  - в документе Трамп-Ын  указаны "гарантии", а не "заверения": "В отличие от Будапештского меморандума в тексте слово guarantee, а не assurance, так что можно не сравнивать!" 

 

Впрочем, гораздо больше, чем дипломатические успехи Трампа в Сингапуре, Украину огорчило его поведение в Ла-Мальбе. И, прежде всего, фраза о необходимости возвращения в "Большую семерку" России: " Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью. Знаете, нравится вам это или нет, и это может политически некорректным, но нам надо тут управлять миром, и G7, которая раньше была G8, но выкинула Россию, должна принять Россию обратно. Нам нужна Россия за столом переговоров!"

 

Одно это - нож острый в сердца всех "истинных патриотов Украины", но ведь президент США еще и отказался подписываться под откровенно антироссийским итоговым коммюнике, состряпанным остальными лидерами G7! Напомним, в таковом, в частности, говорилось, что они "не признают "аннексию" Крыма, поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины". А также лишний раз подчеркивалось, что страны G7 "привержены оказанию помощи Украине в реализации программы реформ", и, что "санкции против РФ продолжают действовать в связи с тем, что она не выполнила свои обязательства в рамках Минских соглашений и не продемонстрировала уважение к суверенитету Украины". 

 

Трамп (пусть и по своим, не имеющим никакого отношения к Украине, резонам) это "итоговое коммюнике" не просто проигнорировал, а еще и закатил грандиозный скандал по поводу того, что на пресс-конференции по итогам саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что коммюнике подписали все семь лидеров. Лидер США прямо заявил, что как раз он итоговый документ "не одобрил". И вот от этого-то кое-кого в Киеве вполне закономерно бросает в холодный пот.

 

Например, директор украинского информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков констатировал: "Формат G7 перечеркнут. Скорее всего, для Украины этот раскол будет чреват тем, что ей придется выбирать между Европой и Америкой". Легко сказать: "Выбирать!" США оказывают "нэзалэжной" наиболее значимую военную помощь, отказавшись от которой Киев окажется в еще более глубокой луже, чем сейчас. А Европа - это кредиты... Без них Украине настанет полный ... дефолт, причем без вариантов и практически немедленно.

 

 Европейский банк и МВФ и так не горят желанием вкладывать в бездонную квазистрану новые миллионы и все активнее беспокоят по поводу возврата уже одолженного. В случае любого негативного демарша в сторону любой из серьезных европейских столиц кредитная "кормушка" захлопнется немедленно. А ведь Украина, начиная с 2014 года существует только и исключительно за счет нее! Так что выбора в реальности у Киева нет. остается лишь какое- то время пытаться играть в свою любимую игру - "сидение на двух стульях".

 

Вот только вряд ли этому будут способствовать как нынешняя, стремительно меняющаяся геополитическая ситуация, так и осстояние самой "нэзалэжной". лучше всего, пожалуй, на сей счет высказался одиозный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон:

"Украина должна сделать один вывод: если она и дальше будет разъедаема коррупцией изнутри, если и дальше государственные лидеры будут думать о наполнении своих кошельков, с Украиной никто скоро вообще не будет разговаривать. Не случайно, разочарованы украинскими реалиями  европейские лидеры, один за другим бросаются в объятия Путина. И не случайно Трамп, которого подозревают в особых отношениях с Россией, говорит, что  ее необходимо вернуть в G8. А если бы Украина была сильной, успешной, процветающей и подающей надежды, этого разговора не было бы."

 

Звучит, конечно, наивно и глупо: "Если бы, да кабы..." Однако, главное подмечено верно - Украине, с какого-то перепугу возомнившей, что Запад  вечно и неизменнобудет ее поддерживать, вооружать и содержать исключительно из антироссийских соображений, пожалуй, и вправду, стоит начать волноваться. Еще как стоит!

Александр Неукропный специально для Planet Today       

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