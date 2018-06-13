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США готовят Тайвань на роль китайской Украины

Среда, 13 Июня 2018 08:30
США готовят Тайвань на роль китайской Украины Фото из открытых источников

Последнее время действия Соединенных Штатов на мировой политической арене сложно назвать изящными. Чем острее становятся экономические и геополитические проблемы США, тем откровеннее американская элита начинает проявлять примитивизм своего мышления. Вместо поисков вариантов взаимовыгодных компромиссов, Америка скатывается к игре только с нулевой суммой. Это когда победа одного участника возможна лишь за счет поражения всех остальных.

 

Нельзя сказать, что тут Вашингтон изобрел какое-то новое слово в мировой практике, но приходится признать, что его самомнение уже существенно не совпадает с его весовой категорией. В итоге американская дипломатия выливается в откровенную истерику в стиле "держите меня семеро иначе я за себя не отвечаю, или дайте, что я хочу, или я наступлю на ваш любимый мозоль".

 

Одним из последних проявлений такого поведения стало демонстративное сближение США с Тайванем. Америка начала публично нарушать соглашение с Пекином от 1979 года, когда, ради налаживания дипломатических и деловых отношений с КНР, Вашингтон "заморозил" вопрос признания Тайваня и отозвал своих послов. В январе нынешнего года Комитет Палаты представителей США по международным делам принял Taiwan Travel Act, тем самым сделав возможным обмен правительственными делегациями вплоть до визита президента Тайваня в США.

 

Вторым шагом является одобрение Конгрессом контрактов на поставку Тайваню различных вооружений на общую сумму в 1,42 млрд долл. Мало того, Вашингтон пригласил Тайбэй принять участие в совместный военных маневрах морских сил стран АЗЕС RIMPAC и международных учениях ВВС Red Flag. Не ограничиваясь достигнутым, как сообщают военные источники, США передали Тайваню некоторые ключевые технологии, позволяющие ему начать самостоятельной строительство современных подводных лодок.

 

Для Пекина все перечисленное все равно, что красная тряпка для быка. Одним из его базовых императивов является "политика одного Китая", согласно которой Тайвань принципиально рассматривается как неотъемлемая единой страны. И тут, по мнению руководства КНР, "двух мнений быть не может". Вплоть до усиления китайского военного присутствия вокруг острова, пусть даже чреватого возможной войной.  

 

Фактически Тайвань для Китая имеет примерно такое же политическое и культурное значение, как Украина для России. Отсюда проистекает схожесть позиций. Реакция официальной китайской прессы наглядно показывает, что все происходящее Поднебесная однозначно воспринимает как наглое вмешательство во внутренние дела страны, то есть шаг совершенно неприемлемый. Особенно со стороны государства, желающего улучшить торговые отношения.

 

Понимают ли это в США? Видимо да, иначе бы не совершали этих шагов. Просто американское понимание вопроса лежит в другой плоскости мировосприятия.  По мнению Вашингтона, раз Китай до сих пор от Тайваня не отказался и вместе с тем по сей день не сумел захватить его силой, значит, вопрос является точкой политической слабости Пекина, а любая слабость должна использоваться для давления на партнера по переговорам. Тем более, когда это не партнер, а откровенный оппонент. 

 

Руководству США кажется, что таким шагом оно, выражаясь по-шахматному, "сделало китайцам вилку", поставив их перед выбором из двух зол, среди которых экономическая уступка Америке должны выглядеть злом меньшим. Но здесь Вашингтон явно совершает ошибку.  Кроется она в математике.

 

Стратегическая цель американцев состоит в том, чтобы заставить Китай перестать зарабатывать на торговле с США. По меньшей мере, сведя в ноль взаимное сальдо торгового баланса, которое в настоящий момент составляет минус 370 млрд долл. для США. При этом внешнеторговый оборот КНР за 2017 год достиг 27,79 трлн. юаней или 4,28 трлн. долл., а положительное сальдо торгового баланса составило 2,87 трлн. юаней или 10,3%. Это значит, что общая сумма «чистого заработка» от внешней торговли равна примерно 440 млрд долл.

 

Американское "меньшее зло" для Пекина означает отказ от 84% получаемой прибыли. В обмен на ничто, ноль, пустоту. США не имеют что предложить для расширения продаж на такую сумму (все соглашения, достигнутые в Вашингтоне тянут едва на 100 млрд. долл.), а уступки по Тайваню носят откровенно временный характер. В любой момент Америка может вернуться к давлению в этой точке даже при этой администрации, не говоря уже о любой последующей. Уступать в таких условиях, по меньшей мере, глупо.

 

Таким образом, Вашингтон снова оказывается в опасной близости от грабель. Своими действиями он лишь укрепляет убеждение Пекина в необходимости скорейшего укрепления своей военной мощи для исключения этого фактора из американской колоды. А это последнее, что еще поддерживает нынешнее американское геополитическое доминирование. Потому что экономически США на статус гегемона уже не дотягивают. Следовательно, своими действиями Америка собственное крушение лишь ускоряет. Хотя пока они там остаются в убеждении, что условия миру диктуют именно они.

 

Александр Запольскис

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Китай Тайвань США
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