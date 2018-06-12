Который из четверых — Климкин?

Сначала мне казалось, что ответ очевиден. Тем более что за спинами министров стоят державные стяги. Но потом, когда я закрыл им головы черными прямоугольниками и поставил себя на ваше место, понял, что задачка только на первый взгляд кажется простой.
Без труда можно узнать только Лаврова — по элегантному, индивидуальной кройки костюму. Сшитому из явно дорогой ткани.
Климкина, конечно, тоже можно узнать без труда. Мне вообще иногда кажется, что у укрополитиков один костюм на всех, который они носят по очереди. Причем, он на всякий случай очень большого размера, чтобы на всех сидел одинаково — мешком. Нечего выделяться.
Но немец Маас тоже не блещет стилем и купил свой костюм в магазине. Причем, давно — с тех пор он успел немного похудеть.
А француз Ле Дриан додумался прийти на официальное мероприятие в брюках-чиносах. Они даже мятые смотрятся вполне терпимо — если, конечно, ты находишься среди близких друзей, которые сами такие же простые парни и вряд ли тебя осудят.
По самой встрече сказать пока нечего. Да это вообще неинтересно — все давно сказано, записано и утверждено. Украине осталось выполнить минские соглашения пункт за пунктом. Чего она делать, разумеется, не намерена.
Во всяком случае, не Климкину это решать. И даже не Порошенко.
Автор: Павел Шипилин
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