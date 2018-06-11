Почем оккупация?! Израильский интерес Дональда Трампа

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Похоже, новым девизом Дональда Трампа теперь можно считать - "куй железо, не отходя от кассы". Пока мир обеспокоен ситуацией вокруг Иерусалима, Трамп приближает юридическое признание Соединёнными Штатами законности оккупации Израилем Голанских высот, где у его семьи есть коммерческие интересы

В середине мая внимание мировой общественности было обращено на Палестину, где из-за переноса посольства США в Иерусалим произошли кровавые события. Во время митингов в секторе Газа силами израильской армии были убиты свыше 60 палестинцев. Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и перенос туда 14 мая американского посольства из Тель-Авива оставило несколько в тени другое, не менее важное событие.

24 мая министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что скоро глава Белого дома признает суверенитет Израиля и над Голанскими высотами. Это стратегическое плато площадью всего 1200 квадратных километров было отнято Израилем у Сирии во время «Шестидневной войны» 1967 года, в которой против Тель-Авива воевали Египет, Иордания и Ирак.

"Полагаю, что имеется готовность и высокая вероятность, что это произойдёт (США признают Голанские высоты частью Израиля)»,— заявил Кац в интервью Reuters, допустив, что решение будет принято в течение «нескольких месяцев».

Что же сподвигло Каца на такие самоуверенные заявления? Ответ на вопрос даёт сам израильский министр. «Это идеальное время, чтобы сделать такой шаг», — сказал он, призывая использовать признание Голанских высот в качестве «болезненного ответа» Ирану.

Напомним, 8 мая президент США вышел из ядерной сделки с Ираном и пригрозил санкциями против Тегерана, если он не откажется от приписываемого Трампом иранцам развития атомной программы, разработки баллистических ракет и расширения влияния на Ближнем Востоке. В качестве отдельного условия Трамп выдвинул полный вывод проиранских и иранских военных формирований с территории Сирии. Столкновения в начале мая между проиранскими партизанами и ЦАХАЛ с запуском ракет с двух сторон пришлись именно на район Голанских высот.

В США с аналогичной инициативой выступил бывший кандидат в президенты, сенатор-республиканец Тед Круз. Несмотря на заманчивость предложений о признании США Голанских высот, некоторые специалисты считают их ошибочными. Буквально вчера на Al-Monitor вышла статья бывшего министра юстиции Израиля Бейлина Иоси, в которой автор пишет об ущербности признания Голан частью еврейского государства.

"Будут бойкоты, осуждение в арабском мире и очень ощутимая попытка Запада доказать, что он отвергает инициативу США, — заявил Иоси. — Как израильтянин, который участвовал в войне за Голанские высоты, я чувствую привязанность к ним, но тем не менее я готов уйти оттуда, чтобы обеспечить полную нормализацию связей с арабским миром на основе Арабской мирной инициативы 2002 года".

Про историческое решение по Иерусалиму, которое американские президенты десятки лет откладывали, тоже говорили, что оно откроет «ящик Пандоры». Но Трамп решил по-своему и пошёл против всего мира ради израильтян. И если в Иерусалиме американский президент руководствовался религиозно-идеологическими соображениями, то в Сирии всё более приземлённо.

Дело в том, что на Голанских высотах имеются большие запасы нефти. В 2013 году власти Израиля, вопреки критике экологов, выдали эксклюзивные права компании Afek Oil and Gas Company Limited на разведку 400 км территорий на Голанах. Через три года компания обнаружила нефтяные поля, которые, по сообщениям СМИ, «в десять раз больше среднестатистических нефтяных месторождений». Ввиду того, что Голанские высоты считаются международным сообществом оккупированной территорией, добыча нефти здесь невозможна.

Однако всё может изменить решение Трампа. Afek, которая нашла нефть на Голанах, является дочерним предприятием американского энергоконцерна Genie Energy. В последнем, по информации портала MintPress, свои доли имеют влиятельные американцы, такие как бывший министр финансов Ларри Саммерс, бывший вице-президент и управляющий Halliburton Дик Чейни, а также бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси. Напомним, что Дик Чейни был одним из главных инициаторов войны в 2003 году, которая сулила его компании Halliburton баснословную выручку за счет иракской нефти. К заинтересованной в бурениях нефтяных скважин на юге Сирии фирме Genie имеет отношение и сам президент США Дональд Трамп.

"Бывший председатель бывшей материнской компании Genie Energy — IDT Corp. — это Айра Гринштайн, друг зятя Трампа Джареда Кушнера. Тропа ведёт напрямую в Белый дом, где в настоящее время работает Гринштайн. Говорят, что Гринштайн во время первого американского воздушного удара по Сирии 7 апреля 2017 года, несмотря на свою работу в Белом доме в качестве юриста и старшего советника Дональда Трампа, являлся президентом Genie Energy, что могло спровоцировать конфликт интересов при консультациях",— отмечает востоковед и немецкий политолог Али Озкёк.

Действовать во имя нефтяных интересов — одна из парадигм американской внешней политики. Ради нефти ЦРУ сверг иранского премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, убрали Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Из свежих примеров можно привести сговор проамериканских сил в лице SDS в Дейр-эз-Зоре с запрещённым в России ИГИЛ, чтобы оставить нетронутыми нефтяные заводы американской компании Conoco Phillips.

Собственно, если обратить внимание на географию американского военного присутствия в Сирии, то можно заметить его совпадение с нефтяными месторождениями, сконцентрированными на восточном берегу реки Евфрат, в особенности в провинции Дейр-эз-Зор. Добавляя к этому решительность Трампа отстаивать доктрину «America First», игнорируя не только геополитических соперников в лице России и Китая, но и партнёров из ЕС, ничто не мешает распространению «иерусалимского прецедента» на Голанские высоты.

Гасанов Камран

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