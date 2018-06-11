Встреча Кима и Трампа - вооруженная до зубов любезность

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До начала главного политического события года осталось совсем немного времени. Вчера утром бортом Air China в Сингапур прилетел руководитель КНДР Ким Чен Ын, которого в аэропорту встретил местный министр иностранных дел Вивиан Балакришнан. Спустя несколько часов в аэропорту приземлился борт номер 1 Соединенных Штатов, на котором прилетел Дональд Трамп. Пока многочисленные аналитики, журналисты и политики лишь гадают, как будет проходить встреча двух лидеров. Одно сказать можно точно - скучно не будет, что сегодня уже доказал Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер, который последние полтора года сотрясал мир своими ядерными испытаниями и вынудил американского президента пойти на прямые переговоры, прилетел на место встречи на китайском самолете. Уже во время полета стало ясно, что КНДР приняла беспрецедентные меры безопасности.

Вылетал Ким из Пхеньяна в Пекин рейсом номер СА122. Когда самолет уже подлетал к столице поднебесной, экипаж «перебил» рейс на СА61 и полетел в Сингапур.Новость о том, что Ким сошел с трапа, молниеносно облетела весь мир. Он символично прибыл первым, как бы ожидая Трампа. При этом, как было анонсировано, северокорейский руководитель привез с собой бронированный лимузин, внутри которого, по некоторым сведениям, находится даже персональный туалет, а также свою еду и охрану.

Ким Чен Ына теперь практически невозможно ни взорвать, ни отравить, проблематично застрелить и невозможно раздобыть результаты его пищеварительной деятельности, чтобы разработать персональное биооружие. Как говорится, защищен со всех сторон, и это одна из основных особенностей немногочисленных путешествий Кима - максимально возможный уровень безопасности.

Примерно таким же образом в марте этого года Ким Чен Ын посетил Китай (правда, туда он прибыл на бронированном спецпоезде), а в апреле дважды встретился с президентом Южной Кореи, которого, по сути, сделал соорганизатором своей встречи с Дональдом Трампом. Многие запомнили, как на границе с Южной Кореей передвигался Ким – в лимузине, а по сторонам бежали, без намека на усталость, его верные охранники. В Сингапуре все тоже самое, только серьезнее.

Из аэропорта он на бронированном Mercedes отправился в гостиницу. Сопровождали лимузин Кима 20 мотоциклистов и столько же автомобилей с дипломатами и полицейскими. При подъезде к отелю его вышла встречать личная охрана и по давнему сценарию со всех сторон обступила подъезжающий автомобиль.

Гостиница оказалась соответствующей уровню гостя – 5-звездочный luxury-отель St. Regis, номер в котором стоит порядка 8 тысяч долларов за день. Находится отель в одном из лучших районов города - Singapore City Centre. В St.Regis, помимо конференц-залов для проведения деловых встреч и мероприятий, есть сауна, теннисные корты, огромный выбор шикарных номеров и даже возможность воспользоваться услугами штатной няни.

Трамп прилетел в Сингапур прямо из Торонто, где принимал участие в саммите G7. Перелет занял 20 часов. Тем не менее, выйдя из самолета и пожав руку все тому же министру иностранных дел Сингапура, американский президент заявил, что чувствует себя хорошо.

Проживать Дональд Трамп будет в более известном местном отеле Shangri La. Отель знаменит своими экзотическими садами, оздоровительными процедурами, ресторанами, среди которых мишленовский Shang Palace. К слову, находится Shangri La практически рядом с St.Regis. Отель Capella, в котором состоится саммит, расположен на острове Сентоса.

Многие наблюдатели еще ожидают курьезов от этой встречи. Американская сторона до последнего момента не могла определиться, лететь ей на саммит или нет. Из-за этого вся организация, в том числе и безопасности, вызывает много вопросов. Неизвестно пока, и чем закончится общение Кима с Трампом 12 июня. Если встреча, конечно, состоится - после всех предшествовавших саммиту событий по его отмене никто не удивится, если опять что-то пойдет не так.

Тем не менее, Ким Чен Ыну удалось сделать то, что северокорейские лидеры не могли сделать на протяжении десятилетий: заставить американскую сторону воспринимать КНДР на равных и пойти на прямые переговоры. При этом Ким вынудил США отказаться от предварительных условий для проведения саммита. Еще год назад такую сговорчивость Вашингтона было сложно представить. Но Трамп в последнее время действует настолько непредсказуемо, что даже эксперты в международной политике уже теряются в догадках, что он еще может «отчебучить». Поэтому в ближайшие дни весь мир будет пристально следить за развитием событий в Сингапуре.

Елагин Матвей

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