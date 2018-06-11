Понедельник 11 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Встреча Кима и Трампа - вооруженная до зубов любезность

Встреча Кима и Трампа - вооруженная до зубов любезность

Понедельник, 11 Июня 2018 08:00
Встреча Кима и Трампа - вооруженная до зубов любезность Фото из открытых источников

До начала главного политического события года осталось совсем немного времени. Вчера утром бортом Air China в Сингапур прилетел руководитель КНДР Ким Чен Ын, которого в аэропорту встретил местный министр иностранных дел Вивиан Балакришнан. Спустя несколько часов в аэропорту приземлился борт номер 1 Соединенных Штатов, на котором прилетел Дональд Трамп. Пока многочисленные аналитики, журналисты и политики лишь гадают, как будет проходить встреча двух лидеров. Одно сказать можно точно - скучно не будет, что сегодня уже доказал Ким Чен Ын.

 

Северокорейский лидер, который последние полтора года сотрясал мир своими ядерными испытаниями и вынудил американского президента пойти на прямые переговоры, прилетел на место встречи на китайском самолете. Уже во время полета стало ясно, что КНДР приняла беспрецедентные меры безопасности.

 

Вылетал Ким из Пхеньяна в Пекин рейсом номер СА122. Когда самолет уже подлетал к столице поднебесной, экипаж «перебил» рейс на СА61 и полетел в Сингапур.Новость о том, что Ким сошел с трапа, молниеносно облетела весь мир. Он символично прибыл первым, как бы ожидая Трампа. При этом, как было анонсировано, северокорейский руководитель привез с собой бронированный лимузин, внутри которого, по некоторым сведениям, находится даже персональный туалет, а также свою еду и охрану.

 

Ким Чен Ына теперь практически невозможно ни взорвать, ни отравить, проблематично застрелить и невозможно раздобыть результаты его пищеварительной деятельности, чтобы разработать персональное биооружие. Как говорится, защищен со всех сторон, и это одна из основных особенностей немногочисленных путешествий Кима - максимально возможный уровень безопасности.

 

Примерно таким же образом в марте этого года Ким Чен Ын посетил Китай (правда, туда он прибыл на бронированном спецпоезде), а в апреле дважды встретился с президентом Южной Кореи, которого, по сути, сделал соорганизатором своей встречи с Дональдом Трампом. Многие запомнили, как на границе с Южной Кореей передвигался Ким – в лимузине, а по сторонам бежали, без намека на усталость, его верные охранники. В Сингапуре все тоже самое, только серьезнее.

 

Из аэропорта он на бронированном Mercedes отправился в гостиницу. Сопровождали лимузин Кима 20 мотоциклистов и столько же автомобилей с дипломатами и полицейскими. При подъезде к отелю его вышла встречать личная охрана и по давнему сценарию со всех сторон обступила подъезжающий автомобиль.

 

Гостиница оказалась соответствующей уровню гостя – 5-звездочный luxury-отель St. Regis, номер в котором стоит порядка 8 тысяч долларов за день. Находится отель в одном из лучших районов города - Singapore City Centre. В St.Regis, помимо конференц-залов для проведения деловых встреч и мероприятий, есть сауна, теннисные корты, огромный выбор шикарных номеров и даже возможность воспользоваться услугами штатной няни.

 

Трамп прилетел в Сингапур прямо из Торонто, где принимал участие в саммите G7. Перелет занял 20 часов. Тем не менее, выйдя из самолета и пожав руку все тому же министру иностранных дел Сингапура, американский президент заявил, что чувствует себя хорошо.

 

Проживать Дональд Трамп будет в более известном местном отеле Shangri La. Отель знаменит своими экзотическими садами, оздоровительными процедурами, ресторанами, среди которых мишленовский Shang Palace. К слову, находится Shangri La практически рядом с St.Regis. Отель Capella, в котором состоится саммит, расположен на острове Сентоса.

 

Многие наблюдатели еще ожидают курьезов от этой встречи. Американская сторона до последнего момента не могла определиться, лететь ей на саммит или нет. Из-за этого вся организация, в том числе и безопасности, вызывает много вопросов. Неизвестно пока, и чем закончится общение Кима с Трампом 12 июня. Если встреча, конечно, состоится - после всех предшествовавших саммиту событий по его отмене никто не удивится, если опять что-то пойдет не так.

 

Тем не менее, Ким Чен Ыну удалось сделать то, что северокорейские лидеры не могли сделать на протяжении десятилетий: заставить американскую сторону воспринимать КНДР на равных и пойти на прямые переговоры. При этом Ким вынудил США отказаться от предварительных условий для проведения саммита. Еще год назад такую сговорчивость Вашингтона было сложно представить. Но Трамп в последнее время действует настолько непредсказуемо, что даже эксперты в международной политике уже теряются в догадках, что он еще может «отчебучить». Поэтому в ближайшие дни весь мир будет пристально следить за развитием событий в Сингапуре.

 

Елагин Матвей

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Сингапур Ким Чен Ын Трамп
Главное за сутки
Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова…
Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу Минобороны готовится изменить правила призыва на срочную службу. Уже осенью нынешнего года молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Это особенно актуально для граждан, планирующих…
Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", сообщили в региональной прокуратуре. Из них 33 направлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее сообщалось…

Читайте также
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Страны еврозоны лишились значительной части своего национального суверенитета, отказавшись от своих исконных денежных единиц, заменив их евро. Скоро исполнится 20 лет с момента рождения на свет новой валюты – евро.…
Новое дно Британии: "сэр" с пониженной социальной ответственностью… Новое дно Британии: "сэр" с пониженной социальной ответственностью… Великобритания, кичащаяся "древностью традиций", своими "аристократизмом" и "элитарностью", и лезущая поучать и "воспитывать" жителей всех остальных стран мира, являющиеся, по глубокому убеждению британцев тупыми и неразвитыми дикарями в сравнении с…
Владимир Путин, наконец, рассказал, когда вернет Украине Крым! Владимир Путин, наконец, рассказал, когда вернет Украине Крым! Перед своим визитом в Австрию Президент России Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF. В таковом он ответил на многие "животрепещущие" вопросы интересующие "мировую общественность". В частности - и на…
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Уже давно никого не удивляет то, что американцы делят мир на две части - одна должники, вторая - враги. Друзья, через призму тезиса "Америка превыше всего", как-то слабо просматриваются. В…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО
США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри...
США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии
НАТО: "Путин - это Сталин, Россия виновата во всех бедах мира!" НАТО: "Путин - это Сталин, Россия виновата во всех бедах мира!"
Порошенко признал - при наступлении на Донбасс умрут миллионы карателей Порошенко признал - при наступлении на Донбасс умрут миллионы карателей
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.