Трюдо и Макрон "породили" союз против США

Фото из открытых источников

На переговорах в Канаде между премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном было достигнуто соглашение о том, что Париж и Оттава создадут совместный совет по обороне и будут координировать деятельность на правительственном уровне. Объяснение этому может быть только одно: обе страны, которых объединяет франкоязычный Квебек и неприятие протекционизма США, опасаются их мести

Первое заседание совета состоится уже в текущем году. Как сообщили агентству АФП информированные канадские источники, этот орган позволит «лучше координировать действия канадских и французских вооруженных сил», что также позволит Канаде и Франции «проводить больше совместных операций». Одновременно было принято решение «как минимум раз в два года» проводить совместные совещания правительств двух стран – в таком же формате, какой уже существует у Франции с Германией и Квебеком.

Для того, чтобы замаскировать оформившийся союз против США, Трюдо и Макрон высказались в совместном заявлении за использование «твердого» и «ответственного» многостороннего подхода «перед лицом общемировых вызовов». Канадский премьер признал, что на предстоящем 8-9 июня саммите «семерки» в Квебеке ожидаются «трудные дискуссии». Он имел в виду торговую войну, развязанную США против Европы и своих соседей, другие действия Вашингтона, которые не одобряют его еще вчера верные партнеры, например, выход из ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату. Как указали Берлин и Париж, Германия и Франция не подпишут совместного итогового коммюнике «семерки», если Трамп не откажется от пошлин на европейские сталь и алюминий, а также не пойдет на уступки по Ирану и климату.

США против «шестерки»

Фактически, «восьмерка», став после «исключения» не желающей теперь туда возвращаться России «семеркой», грозит превратиться теперь в «шестерку», так как вот-вот лишится самой мощной в этом формате страны - США. Участь «шестерок» в этом мире незавидна. Вашингтон, который привык понукать своими союзниками как вассалами, а при президенте Дональде Трампе откровенно злоупотребляет этим, будет мстить. Американцы никогда не признают, что во всем виноваты сами.

Какая страна - самый подходящий кандидат для битья? Конечно, Канада. Её границы с Соединенными Штатами, протяженность которых составляет почти 9 тысяч километров, открыты. Регулярная армия США больше канадской в 22 раза. Людские и экономические потенциалы двух стран тоже несопоставимы. Их социально-экономические системы – разные. В Канаде значительно больше «социализма», чем в США, и эта вторая в мире по площади страна в этом смысле больше похожа на Европу, чем на своего южного соседа.

В США периодически раздаются голоса «присоединить» Канаду, и даже снимаются на этот счет кинофильмы. Обычно это шутки, но в каждой шутке есть доля правды. Еще вчера это казалось немыслимым, а сегодня, с непредсказуемым президентом в Белом доме, возможно всё. А за поводом дело не станет. В недавнем телефонном разговоре с Трюдо Трамп обвинил оставшихся лояльными британской короне канадцев в том, что те сожгли Белый дом и Капитолий, когда английская армия захватила Вашингтон в ходе войны с США в 1814 году, хотя это было сделано в отместку за уничтожение американцами канадского города Йорк, теперь – Торонто.

У Трампа много поводов быть недовольным канадцами. Так, например, только что Трюдо отверг предложение президента США заключить вместо ненавистного для того Североамериканского соглашения о зоне свободной торговле (НАФТА) двустороннее соглашение. Трамп любит именно такие договоренности, потому что их легко разорвать в любую минуту, как и задавить весом США большинство договаривающихся с ними стран, если общаешься с ними один на один.

Как подтвердил Трамп на состоявшемся в среду заседании своего кабинета, НАФТА – это «бедствие», это – «худшая из всех когда-либо заключенных торговых сделок», ВТО – это тоже «бедствие», все эти соглашения – «крайне несправедливы по отношению к стране, рабочим и компаниям». Он имел в виду, разумеется, только свою собственную страну. На остальные ему наплевать. И не просто наплевать. Трамп намерен «в кратчайшие сроки» исправить «упущения» своих предшественников в Белом доме, в связи с чем он поблагодарил министра торговли Уилбура Росса, который уже «пересмотрел условия многих сделок».

Перед этим глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Трамп не позволит международным организациям диктовать, каким образом США должны выстраивать национальную торговую политику.

Трюдо публично называет эту политику США «абсолютно неприемлемой». Однако если Канада попробует в одиночку реализовать свои робкие угрозы ввести в ответ на американские протекционистские меры свои пошлины на виски, изделия из металла и сотню других товаров, кто знает, чем это может для неё закончиться. Без мощных союзников тут не обойтись. И самым естественным из них является Франция. Франкоговорящий Квебек имеет такие привилегии в Канаде, которые он никогда не будет иметь в США.

В свое время французы помогли США получить независимость от Англии, послав за океан свою армию. Американцы «отблагодарили» своих спасителей двумя подготовленными ими мировыми войнами, едва не погубившими Францию, которую они «спасали» затем исключительно в собственных интересах. Похоже, настала пора французам начать возвращать старые долги. Поэтому, повторим, тесная координация между Парижем и Оттавой на правительственном и, главное, военном уровне не может иметь никакой другой реальной цели, кроме сопротивления обеих стран гегемонии США.

Они не одиноки

Французы и канадцы не одиноки. Их поддерживает большинство других стран ЕС, Мексика, которую Трамп сильно прессует по поводу НАФТА и нелегальной миграции, Китай и другие страны мира. Все они пострадали при реализации трамповского курса «Америка прежде всего». Судьба Квебека их не очень беспокоит, зато сильно волнуют растущий протекционизм США, игра с огнем на Ближнем и Среднем Востоке в интересах Израиля, пренебрежение Вашингтона к глобальным экологическим проблемам на государственном уровне.

Как указал в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» председатель Европейского совета Дональд Туск, действия Трампа могут являться «первыми симптомами распада западного политического сообщества». Туск предупредил, что партнеры США должны готовиться к сценариям, когда им «придется действовать самостоятельно», для чего потребуется «больше политического единства и решимости».

Еврокомиссия уже действует в этом направлении, приняв вызов США и объявив об ответных и соразмерных импортных пошлинах, которые затронут продукцию сельского хозяйства, пищевой промышленности, металлургию, одежду, косметику, мотоциклы, катера, яхты и проч. Пошлины могут составить до 50%. Одновременно европейцы бросились увеличивать оборонные расходы. Оживилась идея создания евроармии, к которой в Европе намерены прийти через расширение сотрудничества и взаимодействия между предприятиями оборонной промышленности стран-членов ЕС и создание многонациональных военных формирований.

«Благовидным» прикрытием для этой деятельности является «российская угроза». Однако во вменяемых европейских столицах отлично понимают, что такой угрозы на самом деле не существует, потому что Москва хочет сотрудничать, а не воевать с ЕС. Поэтому истинной причиной этих перемен является страх европейцев перед США, которые их не только не «защищают», но и постоянно подставляют, втравливая в международные авантюры, а теперь еще и намерены грабить. И это не конец. Так как уже посыпались и угрозы, например, ответить за сожжение Белого дома…

Что имеем в сухом остатке?

Поэтому не будем удивляться, что Париж с Оттавой решили наладить сотрудничество в оборонной сфере, которое может быть направлено только против США. А также тому, что Берлин, наконец, вспомнил о своей заброшенной армии и о европейском оборонном сотрудничестве, которое очень скоро вступит в противоречие с интересами НАТО, где верховодят американцы. Но для этого для начала нужно совместными усилиями поставить на место США. Этим и занялись Франция с Канадой. Не приходится сомневаться, что после ожидаемого провала квебекского саммита пока еще «семерки» можно будет сказать: их полку прибыло.

Латышев Сергей

Источник