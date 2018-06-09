"Прямая линия" Путина на перекрестках мира

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Во время прямой линии президент Путин пригласил министров разделить вместе с ним ответственность за свою работу перед народом в прямом эфире и дал свои ответы на самые животрепещущие вопросы граждан России. На некоторые ответы на вопросы хотелось бы обратить особое внимание.

«У нас нет времени на раскачку»

Президент России начал свою прямую линию с ответа на вопрос по составу правительства. Сколько было «эксклюзивов», домыслов, простого желания обратить на себя внимание, связанных с гаданиями по его новому составу! Практически все попытки угадать мысли Путина не имели никаких успехов.

Президент назначил тот новый состав правительства, который посчитал способным выполнить новый майский указ, поставивший перед кабинетом министров перспективные горизонты развития страны. Сколько пересудов, критики и непонимания было высказано публично после опубликования состава правительства...

Путин объяснил переназначение Медведева и других старых министров абсолютно прагматично. Во-первых, он посчитал, что необходимо оставить тех людей в правительстве, которые готовили планы развития страны на несколько лет вперед. А во-вторых, тем самым персонифицировал ответственность тех лиц, которые остались в кабинете министров.

Естественно, что любое правительство не вечно, и если планы не будут реализовываться в контексте сформулированных Путиным направлений, конкретные люди и в целом кабмин будет нести ответственность, вплоть до отставки. Президент сказал, что «у нас нет времени на раскачку», чтобы менять полностью членов правительства и ждать ещё минимум год-два для их раскачки на новом месте.

Фото: Телеканал «Царьград»

Ответы президента по конкретным чиновникам в правительстве показали, что он не склонен эмоционально подходить к персоналиям, а основывает свои решения на конкретных делах.

«Они нам не чужие»

Одно из самых ярких заявлений было сделано президентом по вопросу писателя Захара Прилепина о возможном наступлении ВСУ Украины на ДНР и ЛНР во время чемпионата мира по футболу в России.Путин дал предельно жесткую для политика, занимающего столь высокий официальный пост, оценку подобным возможным событиям. Суть его мысли в том, что если Украина решится на такую эскалацию военных действий, то это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности. Той государственности, которая не способна решить проблемы своих бывших регионов.

Я бы отметил особо, что было сказано о тяжелых последствиях именно для государственности Украины. В этих словах можно услышать возможное изменение статуса территорий ДНР и ЛНР в случае новых военных преступлений киевского режима. И окончательное устранение России от проблемы территориальной целостности Украины.

В своих дальнейших ответах по этой теме Путин снова констатировал, что украинцы и русские - один народ, и что всем эмигрантам из Украины надо давать гражданство и право на работу. И ближе к концу прямой линии Путин лично выбрал вопрос о том, зачем мы признаем режим Порошенко, назвав этот вопрос «интересным» и сделав на этом слове особый акцент.

Приоритет многодетным семьям

Много было вопросов в контексте нового майского указа президента России. Документ называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одной из главных целей в указе поставлен устойчивый естественный рост численности населения нашей страны.

В процессе разговора с Путиным практически было решено расширить многие преференции не только для тех семей, которые имеют двоих детей, но и для тех, у кого трое и более детей, что было упущено предыдущим составом правительства.

Задумается ли «Газпром» о пропаганде «Эха Москвы»?

В прямой линии были и неожиданности. Например, сам президент выбрал вопрос о «предателях» на радио «Эхо Москвы». Он обратил внимание «Газпрома», который не вмешивается в редакторскую политику этого радио, на то, что требуется внимательная фильтрация в некоторых вопросах, пропагандирующихся на «Эхе Москвы».

Задумается ли «Газпром» о предательской пропаганде «Эха Москвы»? И отфильтровывает ли особо залихватские примеры русофобии и другие вызывающие вопросы на этом странном радио?

Уникальное дело Путина

И в конце хотелось бы особо обратить внимание на прозвучавший вопрос о том, чем нужно пожертвовать, заняв пост президента. Отвечая на него, Путин сказал, что совершенно неизбежно приходится отказаться от личной жизни. Но что большим компенсатором для него является осознание уникальности дела, которым он занят как президент России.

«Будем работать вместе!»

Смолин Михаил

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